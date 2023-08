Dentro la grotta di Natale 

Nella grotta di Natale il bue e l’asinello non c’erano, anche se bambini ne sono nati tanti negli ipogei di Sant’Antioco adibiti ad abitazione. Si calcola che fino agli inizi del secolo scorso vivessero ancora nelle grotte circa 700 persone: i “gruttaius”, un’intera comunità che per oltre 350 anni ha vissuto in tombe puniche trasformate in case. Natale Scano è uno di loro e ancora oggi che ha 75 anni, custodisce gelosamente la sua grotta. «Era di mio nonno e io ho vissuto in questa grotta con i miei genitori e mia sorella. Per dormire una stuoia negli angoli, un po’ di paglia per cuscino, d’estate al fresco e d’inverno al caldo. Il tufo ha questa proprietà, quindi a parte qualche dolorino dovuto alla pavimentazione, si viveva bene».

Ricordi d’infanzia

«È la casa della mia infanzia – racconta Natale Scano – riaffiorano tanti bei ricordi. I turisti, facevano le foto con mio padre, poi ci regalavano qualche moneta. Noi giocavamo con pistole e spade fatte in legno. Giochi semplici che coinvolgevano tutti. Eravamo tantissimi. La televisione non c’era. Non avevamo nemmeno la corrente elettrica. Solo steariche o lampade a carburo. La cucina, tutto sul camino, fuoco e fiamma, senza gas, solo legname procurato nei campi. Carne e pesce quando erano disponibili, altrimenti erbe selvatiche, ma anche arselle col pane, rigorosamente crude, lumache e tutto ciò che si poteva mangiare».

La nostaglia

«Andavamo a scuola e spesso ci recavamo in campagna per aiutare mio padre - ricorda Natale - c’era poco tempo da dedicare allo svago. Oggi, la grotta è la mia cantina e la tana dei ricordi. Rimpiango quegli anni, si viveva con poco, con più tranquillità, ma si stava bene. Non c’era la frenesia di oggi». E i ricordi continuano ad affiorare alla mente. «Le grotte che ci sono vicino alla mia erano di mio bisnonno. Alcune le ha vendute, altre le ha cedute ai figli, ma non tutte si vedono dall’esterno. Molti passaggi sono sotterranei.

Le cantine

«Le grotte non ci sono più. Spesso sono diventate le cantine delle case costruite qui intorno - spiega Natale Scano – altre sono state acquisite dal Comune per fare il villaggio ipogeo. Altre sono rimaste nella disponibilità dei proprietari. Se c’è un elemento identitario a Sant’Antioco è proprio questo, le grotte». Nei giorni scorsi si è svolta la nona edizione di “Gruttas Obertas” con una serie di visite guidate. Di “gruttaius” a Sant’Antioco ne sono rimasti pochi, forse si contano sulle dita di una mano. Chi viveva nelle grotte non ama quella definizione, un modo di dire che per tanto tempo è stato usato in modo denigratorio e offensivo. In via Necropoli, la via delle grotte, rimane una storia incancellabile, al pari di quella dei sassi di Matera. La stessa legge nazionale ha determinato l’assegnazione di alloggi popolari agli abitanti delle grotte di Sant’Antioco. Ma quelle case nuove e confortevoli non hanno mai dato quell’atmosfera in cui molti erano abituati a vivere. Gli ultimi “gruttaius” hanno lasciato gli anfratti a metà anni Settanta, tornavano spesso a trascorrere qualche ora. Proprio come Natale Scano, che con la scusa della cantina, continua ad andarci per rivivere i ricordi dell’infanzia con un pizzico di nostalgia.

