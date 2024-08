«Dentro il mercato comunale si fa la sauna» 

È passato quasi un anno da quando il sistema di condizionamento centralizzato del mercato civico di Elmas ha iniziato a dare i primi segnali di cedimento. Nel settembre 2023, con il lento calare delle temperature, era scesa anche l’attenzione per un problema che si sarebbe ripresentato, inesorabilmente, l’estate successiva. Un’estate che sta volgendo al termine e con la quale gli esercenti dei box di via Del Pino solitario hanno dovuto fare i conti affrontandola senza aria condizionata. Parole rassicuranti giungono dalla sindaca Maria Laura Orrù: «Gli uffici tecnici stanno dialogando con l’impresa incaricata per installare in tempi celeri l'impianto di climatizzazione il cui montaggio presenta problematiche di non facile soluzione. Siamo fiduciosi che tutto avverrà nel più breve tempo possibile».

Le criticità

Quella del mercato è una struttura pubblica trentennale all’interno della quale sono tanti i problemi. Tra questi l’obsoleto impianto di climatizzazione canalizzato con delle tubazioni metalliche e alimentato da un motore di grossa potenza posizionato sopra il solaio. Il suo malfunzionamento ha causato non pochi disagi ai lavoratori e ai fruitori dei banchi alimentari, perlopiù anziani. I rimedi tampone sono stati due: prima l’installazione di 4 grossi ventilatori, poi l’acquisto di split portatili, entrambi si sono rivelati insufficienti.

Le testimonianze

Dagli anni Novanta, nei 14 box si sono susseguiti tanti commercianti. In queste settimane alcuni di loro sono in ferie, ma tra i presenti in tanti hanno dato la loro testimonianza sulle difficoltà riscontrate in questi mesi. Primi tra tutti coloro che, vendendo prodotti freschi e delicati come carne e pesce, hanno subìto le maggiori perdite in termini di clientela, invenduto e scarto causato dal caldo: «Scarico la merce alle 6 del mattino - racconta il pescivendolo Roberto Piras, 42 anni - e devo utilizzare buste piene di ghiaccio. Ho ereditato questa attività dai miei genitori e quest’anno ho avuto la maggiore perdita di sempre. I risparmi di una vita persi perché, essendoci tanto caldo (35 gradi il 14 agosto), i clienti sono diminuiti e con loro gli incassi».

L’impegno

A luglio è arrivata la promessa dell’amministrazione di un pronto intervento per riparare il motore centrale. Ma ancora nessuno si è visto: «La situazione è pericolosa e a tratti preoccupante - prosegue Piras - perché così il locale non è idoneo. Siamo sull’orlo del baratro, il danno è irrimediabile». Alla voce di Piras si uniscono quelle del pescivendolo Raffaele Sirigu, 70 anni, il quale racconta che «i clienti si lamentano continuamente» e del macellaio Gianluca Contu, 53 anni: «Chiediamo che l’amministrazione agisca “tempestivamente”, come promesso tempo fa». Commenta Pier Paolo Usala, 70 anni: «Peccato che il mercato sia trascurato e poco organizzato, è importante per la comunità e comodo per gli anziani».

