Dentro il Frogheri con la scacciacani: doppia squalifica  

L’episodio avvenuto allo stadio Frogheri a fine 2023 costa caro agli autori di un comportamento censurato pochi giorni dopo dalla Nuorese e, a distanza di quasi un anno e mezzo dai fatti, anche dalla Procura federale. Luca Rusani e Nicola Ruggeri, rispettivamente ex allenatore dei verdazzurri e suo vice nella stagione 2023-24 (la squadra giocava nel girone B di Promozione), resteranno lontano dai campi per 5 mesi e 15 giorni: la squalifica inflitta loro in seguito al patteggiamento con gli organi di giustizia sportiva. Decisione che arriva quando manca pochissimo al termine dei campionati e col Barisardo, attualmente seguito da Ruggeri, impegnato in una complicata lotta salvezza in Eccellenza. Entrambi erano accusati di aver violato l’articolo 4 del codice sportivo, quello che parla dei principi di lealtà, correttezza e probità.

In base a quanto ricostruito, il 21 dicembre di due anni fa «all’esterno degli spogliatoi» del campo sportivo nuorese Ruggeri aveva «esploso diversi petardi di tipo magnum e fornito una pistola scacciacani, con il tappo rosso, all’allenatore Rusani»; questi a sua volta aveva fatto esplodere lo stesso tipo di petardi e poi «puntato» la finta pistola, «seppure scherzosamente», contro un giocatore. Quella sera era anche intervenuta la Polizia, le cui indagini avevano escluso che qualcuno avesse sparato con un’arma.

A distanza di una settimana il caso era venuto a galla col provvedimento preso dal presidente Gianni Pittorra: l’esonero dei due allenatori. Iniziativa che aveva colpito, perché la squadra dopo 14 partite era prima, aveva la miglior difesa ed era imbattuta. Si erano anche dimessi il ds Gianfranco Moro, il dirigente e responsabile della prima squadra Bebo Catte e il project manager Serafino Cosma Musu.

In panchina era stato chiamato Antonio Prastaro: per lui un ritorno, aveva già allenato la Nuorese in più occasioni (l’ultima nel 2019/20). A fine anno era arrivato il salto in Eccellenza. «La nostra scelta non è stata certo di natura tecnica, visti i risultati», così il massimo dirigente aveva commentato gli esoneri, «si tratta di una decisione rigida davanti a comportamenti che abbiamo reputato inaccettabili da parte di due persone che sono allenatori ma soprattutto esempi per i più giovani». Rusani si era rivolto al Tribunale ordinario contro il licenziamento. Intanto è arrivato il patteggiamento sportivo.

