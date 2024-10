Dentro i palazzoni fatiscenti: «A Sant’Elia siamo abbandonati» 

L’uomo del secondo piano ha il tono adirato ed è detentore del dono della sintesi: «Uno schifo, siamo abbandonati da tutti». In quello sopra di due, l’umore è pure peggio: «Siamo prigionieri in casa», dice la donna con mezza testa che sbuca fuori dalla zanzariera. E andando avanti in pratica finisce che, man mano che si sale, rabbia e disperazione crescono. Soprattutto quando trovi l’anziano o il disabile, oppure banalmente chi ha difficoltà motorie momentanee: tutti condannati a una incivile prigionia perché l’ascensore non solo non funziona ma è direttamente murato.

È quello che capita - ad esempio - nei palazzoni del quartiere cagliaritano di Sant’Elia, dove chi la casa (almeno) ce l’ha reclama doverose manutenzioni. E poi c’è chi da anni attende la grazia di ottenere un alloggio popolare e finisce per essere un numerino nella graduatoria evidentemente troppo lunga. Con domanda e offerta che è chiaro viaggino a velocità decisamente differenti.

Domanda e offerta

Basterebbero i numeri, per capire quanto il problema sia concretissimo. Quelli degli oltre ottocento iscritti negli appositi elenchi - stilati dagli uffici di Palazzo Bacaredda - dove il bisogno è identificato con un codice messo dentro una casella e destinato a restarci a lungo. Perché il patrimonio immobiliare di Cagliari, spartito tra Area e Comune - con la prima che detiene la fetta maggiore - è troppo ristretto per dare risposta a tutti quelli per cui la casa di proprietà è un lusso riservato quantomeno alla vita dopo. Non certamente a quella attuale, con l’emergenza abitativa che non soltanto non accenna ad attenuarsi ma sembra pure farsi più stringente.

Fatto sta che dopo le ultime consegne del 20 settembre, con l’assegnazione dei 36 alloggi allora nuovi di zecca di via Flum tirati su dall’amministrazione, nel capoluogo sardo non si festeggia più. Non ci sono abitazioni libere, in compenso ci sono le sedici pagine degli aventi diritto alle prese con una partita allo stato attuale persa in partenza.

Costretti ad aspettare

È un po’ come essere incastrati in un limbo dove il bisogno è tanto e lo spazio poco. Con 823 cagliaritani disperati che aspettano di poter ottenere una sistemazione. Qualcuno, di bandi, ne ha alle spalle persino due: è il caso di chi aspettava inserito nella graduatoria del 2009 e si è ritrovato anche nell’ultimo, riaperto nel 2021 e chiuso dopo un anno. Senza risolvere il problema di fondo: mancanza materia prima; non ci sono alloggi a sufficienza per dare riposta ai vecchi forzati dell’attesa, e probabilmente neanche a quelli che arriveranno. Che inevitabilmente si ritroveranno in quegli elenchi sempre più lunghi che da soli ben sintetizzano la questione.

Non ci sono case per tutti. E quelle esistenti - a voler essere buoni - diciamo che non sembrano esattamente al centro delle priorità di chi avrebbe il dovere di effettuare per lo meno le manutenzioni.

Mancati interventi

Ascensori murati a parte, non è che il resto vada esattamente meglio. E d’altronde non è neanche un mistero, dal momento che la stessa agenzia Area, a inizio febbraio, l’ha persino messo nero su bianco su determina, che vi è «l’esigenza improcrastinabile di interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di numerose situazioni di precaria condizione statica degli edifici, per l’efficientamento energetico e per garantire le condizioni minime di efficienza prestazionale e funzionale degli alloggi in gestione».

Quegli alloggi sono 28mila su tutto il territorio regionale, con problematiche più o meno equamente distribuite insieme al malumore di chi, pur essendo bisognoso, pretende di vivere dignitosamente. È proprio questo ciò che ci si sente ripetere spesso, nei grattacieli di Sant’Elia, dove l’arrivo dei tecnici di Area pare essere così raro da far gridare al miracolo quando capita che succeda davvero.

Lì, dove dicono che le mattonelle saltino frequentemente e negli androni la prima cosa che vedi sono muri scrostati e grovigli di cavi senza fine né decoro. Se vai di giorno, perché all’imbrunire, con le luci delle scale perennemente non funzionanti, finisci forse per chiudere gli occhi davanti a tutto ciò che non va come dovrebbe.

