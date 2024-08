Dentro anche Zortea e Makoumbou 

Il pareggio con il Como alle spalle, i rossoblù si sono ritrovati ieri mattina al “Crai Sport Center” di Assemini per preparare la partita con il Lecce, la prima in trasferta, in programma sabato a partire dalle 18.30. Sfida che sa già di scontro diretto per la salvezza per quanto sia solo la terza giornata di campionato.

Il punto

Sorride l’allenatore del Cagliari Davide Nicola, non solo per la prestazione e per il buon punto (come ha ribadito anche su Instagram) contro i lariani. In un colpo solo, infatti, ha recuperato sia Zortea che Makoumbou. L’esterno ex Atalanta ha finalmente smaltito il dolore alla spalla destra che si trascinava dall’amichevole con il Modena e ieri ha ricominciato a forzare col gruppo nella speranza di poter strappare la prima convocazione ufficiale in rossoblù. Il centrocampista congolese, invece, ha saltato la gara col Como per un fastidio ai flessori della coscia destra. Entrambi, chiaramente, devono ritrovare una condizione ottimale e verranno valutati giorno per giorno dallo staff tecnico rossoblù insieme a quello medico. Allarme rientrato, intanto, per Augello che aveva chiesto anzitempo il cambio lunedì sera per un affaticamento. Oggi seduta pomeridiana. (f.g.)

