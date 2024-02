Dentista chiude, cure lasciate a metà 

Il telefono da giorni squilla a vuoto. Improvvisamente uno studio dentistico, all’ingresso della città, ha chiuso i battenti: nessuna traccia degli specialisti e del personale. Mentre decine di clienti aspettano un nuovo appuntamento per completare prestazioni già pagate. La situazione sta creando preoccupazione, molti cittadini si sono rivolti all’Adiconsum mentre le Fiamme gialle hanno iniziato alcune verifiche preliminari.

Le segnalazioni

Sono decine le persone che da qualche tempo erano seguite dagli specialisti dello studio dentistico. Tutto bene fino a qualche settimana fa quando improvvisamente l’ambulatorio ha chiuso. Tra gli utenti c’è chi aveva appena iniziato le cure e adesso si ritrova l’intervento a metà pur avendo già pagato un acconto, altri invece hanno ultimato le cure ma hanno necessità di ulteriori controlli. Situazioni diffuse, le segnalazioni arrivano da diverse parti della provincia ma anche dal resto dell’Isola. «Conosciamo bene il problema – spiega Giorgio Vargiu, segretario regionale di Adiconsum – ci sono persone che hanno versato acconti senza poter usufruire di alcun trattamento odontoiatrico, in altri casi invece gli interventi non sono stati ultimati. E ci sono situazioni delicate e particolari in cui sono coinvolti anche dei minori». Le somme versate variano dai 3mila euro a somme ben più importanti. «Di certo chi ha pagato tramite una finanziaria ha qualche probabilità in più di bloccare i pagamenti» sostiene il segretario dell’Associazione dei consumatori.

Le verifiche

«Al momento stiamo seguendo sette persone – aggiunge Vargiu – stiamo facendo verifiche e, attraverso i nostri legali, cerchiamo di ricostruire e capire i vari passaggi societari. Sembra che lo studio dentistico faccia capo a una società di Macomer». Obiettivo di Adiconsum è «capire se ci sono eventuali responsabilità aziendali e personali – spiega Vargiu – e tutelare tutti gli utenti che si sono rivolti a noi. Poi valuteremo se presentare un esposto in procura e informare la Guardia di finanza». Fiamme gialle che sono a conoscenza del caso e stanno effettuando verifiche preliminari. «Le strutture sanitarie devono avere particolari autorizzazioni, un direttore sanitario e rispettare precise norme – ricorda il segretario – informeremo anche l’azienda sanitaria e la Regione».

