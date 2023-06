“Denti da squalo” funziona ma non riesce a convincerci 

Sappiamo bene quante produzioni del nostro cinema si assomiglino per tipologia e pubblico di riferimento. Pensiamo alla scelta di raccontare, con un linguaggio orientato all’inchiesta, le varie forme di malavita presenti nella nostra società. Il boom che ha lanciato questa gamma di prodotti potremmo individuarlo nella serie televisiva “Romanzo Criminale” di Stefano Sollima, cui dobbiamo in qualche modo le linee guida essenziali per operazioni di questo tipo. Si è - per così dire - consolidata una sorta di moda, che in qualche modo gioca su questa triade: raccontare un estratto di periferia e il suo sottobosco criminale, adottare un linguaggio più vicino alle inflessioni dialettali che alla lingua italiana, optare per una direzione visiva secca e quasi documentaristica. E in questa cerchia che continua imperterrita ad espandersi va a collocarsi anche “Denti da squalo”, con Davide Gentile per la prima volta alla regia e vincitore del “Premio Solinas” al miglior soggetto.

La storia

Il film unisce alle peculiarità esposte alcuni elementi del racconto di formazione: Walter è un ragazzino figlio di un boss pentito di Ostia Lido; insieme alla madre Rita affrontano il dolore della sua recente scomparsa. Per sentire più forte il ricordo del padre decide di addentrarsi nella proprietà estiva del Corsaro, altro esponente di rilievo della malavita locale e vecchio amico del defunto genitore. Con grande sorpresa scopre nella piscina uno squalo, pensato da monito per i possibili malintenzionati. Incaricato di custodire l’abitazione è Carlo; dopo una reciproca diffidenza nascerà tra i due una sincera amicizia e il desiderio di collaborare per costruirsi la propria realtà criminale. Ma Walter è di un’altra pasta: il ricordo del padre e la povera bestia costretta alla cattività gli farà capire presto che quello non è un mondo che fa per lui. Per rendersene conto tuttavia, dovrà prima scontrarsi con la madre e scampare ai pericoli dei suoi oppositori. La pellicola punta ad essere ambiziosa per la rilevanza degli interpreti coinvolti e la pregevole qualità dei suoi valori tecnici: la produzione a cura di Gabriele Mainetti si sente tutta, specie per la qualità delle riprese. Ciò che invece risulta acerba è la scrittura, che tarda più volte nel far decollare la trama e non agevola le performances degli interpreti. I giovani attori protagonisti dimostrano certo del potenziale, ma è come se non fosse stato incanalato nel giusto verso, con solo qualche momento realmente convincente.

Gli interpreti

Anche Virginia Raffaele cade vittima di queste imprecisioni, con una proposta sfuocata, ove il suo disagio diviene più un filtro persistente e non pare realmente motivato dalle azioni in gioco. I momenti tra padre e figlio risultano invece più azzeccati, con un Claudio Santamaria intenso e misurato. A convincere del tutto è poi l’interpretazione di Edoardo Pesce, che pur con pochi minuti in scena ci regala un villan estremamente carismatico, plausibile e per nulla scontato. “Denti da squalo”, insomma, non funziona del tutto: è chiaramente figlio di un processo in divenire, che di certo sapremo cogliere con la maturazione del suo autore. Ma è anche vittima di un modo di fare cinema ormai divenuto stantio e fin troppo ricorrente, suggerendo un sostanziale rinnovamento degli stilemi e delle premesse che animano i suoi contenuti.

