Dente a Carbonia: «La mia “Iperbolica” Sardegna» 

Si chiude questa sera il Carbonia Film Festival: un gran finale, firmato dal cantautore fidentino Dente, al secolo Giuseppe Peveri, con il suo spettacolo “Iperbolica - Letture e canzoni tra le stelle e il mare”, in scena, alle 20, al Cine Teatro Centrale. Organizzata dalla Società Umanitaria di Carbonia insieme alla Regione autonoma della Sardegna e al Comune di Carbonia, con il sostegno di Fondazione Sardegna Film Commission, la cinque giorni di cinema e incontri chiosa con uno spettacolo unico nel suo genere. Accompagnato sul palco dal chitarrista Simone Chiarolini, Dente accompagnerà il pubblico in un viaggio poetico e avventuroso tra due mondi apparentemente molto distanti: il cosmo e gli abissi. «La Sardegna è un luogo che mi piace molto», ci ha raccontato Dente. «La prima volta ci sono stato per suonare, ma poi ci ho fatto molti viaggi e appena posso torno sempre con grande gioia».

Cosa la affascina dell’Isola?

«La natura e la quantità di spazi senza insediamenti umani. Mi affascinano molto i luoghi dove il segno della mano dell’uomo è assente o quasi».

Ci parli di “Iperbolica”, com’è nato lo spettacolo?

«Da una richiesta della casa editrice Iperborea, per la chiusura del loro festival annuale al Teatro Parenti di Milano. Sapevano del mio grande amore per un loro libro, “Il libro del mare”, che mi ha ispirato una canzone e, così, mi sono inventato “Iperbolica”, un viaggio attraverso le letture di tre dei loro libri e delle canzoni italiane, anche non mie, che riguardano le stelle e il mare, due argomenti che mi piacciono molto e che, pur sembrando così distanti, hanno tantissimi punti in comune».

Quali?

«Il mare coi suoi abissi è la cosa meno conosciuta del pianeta Terra, esattamente come il cosmo. I navigatori, in passato, usavano le stelle per orientarsi e, in generale, ci sono molti collegamenti tra chi naviga e chi viaggia verso lo spazio».

Come esplora questo intreccio in “Iperbolica”?

«Con un discorso che unisce tre libri, “Il libro del mare”, “La commedia cosmica” e “L’uomo con lo scandaglio”, mischiati come fosse un unico racconto, che parte dal mare e arriva alle stelle. In mezzo, ci sono canzoni italiane, che stanno molto bene nei discorsi che si fanno, come quello su Galileo Galilei e di come ha cambiato il mondo, puntando il suo telescopio verso il cielo e guardando la Luna, fino a racconti più letterari, come quello di una mareggiata, che porta via le persone sulla spiaggia, letto dalla voce fuori campo di Anna Carol, una cantautrice di Bolzano, che ha letto diversi racconti dello spettacolo».

Se i viaggi rappresentano l’istinto umano per l’esplorazione dell’ignoto, l’arte rappresenta quello per l’esplorazione dei nostri abissi interiori. Questo istinto spinge anche la sua ricerca artistica?

«Sicuramente, l’andare a vedere nell’abisso che ci sta dentro è un istinto dell’intelletto. L’esplorazione interiore è sempre fatta per cercare di capirsi e sciogliere dei nodi. Per me è sempre stato così, non ho mai scritto canzoni per gioco, ma per necessità e, nel tempo, mi sono scoperto. Non ho risolto i problemi, ma ho capito un po’ di cose e questa ricerca è una ruota che non si ferma mai».

È andata così anche per il suo ultimo singolo “Zenzero” con Colapesce?

«La nostra hit autunnale! Colapesce e Federico Nardelli avevano iniziato a scriverla e, poi, mi hanno chiesto di entrare, l’abbiamo scritta a sei mani. È una canzone un po’ strana per il mio repertorio, quindi mi piaceva l’idea di avere una spalla con cui cantarla e Colapesce si è prestato».

