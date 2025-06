Denisa trovata morta, fermato un 32enne 

Prato. Maria Denisa Adas, la escort 30enne scomparsa da Prato nella notte del 15 maggio, è stata uccisa e il suo corpo nascosto. Quindi nessun allontanamento volontario per la ragazza di origini romene, nessuna fuga misteriosa. Il suo è un femminicidio, l'ennesimo.

Il cadavere della donna lo hanno trovato ieri gli investigatori a ridosso di un casolare abbandonato vicino a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, nella zona di Montecatini Alto. Chi ha ucciso Denisa, ha gettato il suo corpo sotto un cumulo di sterpaglie e rovi sperando che non fosse mai più ritrovato. Nelle vicinanze sarebbe stata trovata una valigia: l’ipotesi investigativa è che Denisa sia stata uccisa in un altro luogo e il corpo trasportato fino al casolare, nascosto all’interno.

L’accusa

La procura di Prato ha emesso un fermo di indiziato di delitto per un connazionale della ragazza, un 32enne. Risulta che l'uomo ha un lavoro come guardia giurata ed è residente a Monsummano Terme: è accusato di omicidio volontario e soppressione di cadavere. Gli inquirenti lo hanno sottoposto ad un lungo interrogatorio.Grazie alle immagini delle telecamere disponibili, i risultati dei tabulati telefonici, i tracciati dei positioning della Golf da lui utilizzata e un lavoro di riscontri e incrocio dei dati, i carabinieri sono arrivati a lui e a circoscrivere il luogo dove poi sono stati ritrovati i resti di Denisa. Una zona impervia e rurale in cui si arriva con una mulattiera di collina, la stessa che probabilmente ha percorso il killer. Che avrebbe commesso numerosi passi falsi.

I passi falsi

La riaccensione del telefonino della vittima la notte della scomparsa per alcuni minuti è stato infatti sufficiente a uno scambio di traffico di dati con almeno altri due dispositivi. Una circostanza che ha permesso agli inquirenti di localizzare le celle telefoniche nella zona di Montecatini. I tragitti fatti per arrivare al casolare sono stati trappole involontarie per il killer, le strade per arrivarci sono vigilate da telecamere.

Le indagini dovranno ora stabilire se Denisa sia stata uccisa subito o sia rimasta in ostaggio giorni prima di morire. Andrà anche accertato se l'unico fermato sia anche l'unico autore dell'omicidio o se abbia agito con altri.

