Denisa «seviziata» La madre indagata per i silenzi col Pm 

PRATO. A una svolta l’inchiesta sulla scomparsa di Maria Denisa Adas, la 30enne romena sparita a Prato la notte del 15 maggio. Alcune testimonianze fanno ipotizzare che la donna, arrivata da Roma per praticare la sua attività di escort, sia stata sequestrata da un gruppo di connazionali, non per chiedere un riscatto ma per imporle delle condizioni. «L’hanno presa e seviziata, le hanno buttato giù tutti i denti», ha riferito un’amica agli inquirenti, che lo avrebbe saputo dalla madre di Maria Denisa. E ora proprio la madre, Maria Cristina Paun, è indagata per false dichiarazioni al pm: avrebbe taciuto che dopo la scomparsa della figlia le è arrivata su un secondo telefono, non dichiarato ma scoperto dai carabinieri durante una perquisizione nella sua casa a Roma, la chiamata di un avvocato italiano, confermata agli inquirenti dall’esame dell’apparecchio. A rivelare questo passaggio è stata una delle amiche di Denisa sentite come persone informata dei fatti. La giovane ha detto che la escort avrebbe subito violenze e sevizie.

Tuttavia non è certo - dicono fonti inquirenti - che la dinamica del rapimento sia quella riportata, anche perché ad ora è difficile individuare un movente specifico: un sequestro legato al mondo della prostituzione non va dato per scontato. L’avvocato che ha contattato Maria Cristina Paun ha detto di sapere dove si trova Denisa, che sarebbe tenuta in ostaggio da alcuni suoi clienti, e si è offerto «a titolo gratuito» di fare da mediatore per ottenere il rilascio. Ma secondo l’amica si tratta di un ex cliente, che non avrebbe accettato la fine del rapporto e avrebbe cercato in ogni modo di costringerla a una relazione fino, forse, a farla rapire. La madre, forse sperando di trattare privatamente col professionista, avrebbe taciuto tutto agli investigatori. Un’omissione che le è costata l’iscrizione nel registro degli indagati.

