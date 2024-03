«Denigrata per aver posato nuda» 

Appena chiuse le urne delle Regionali, ha chiesto aiuto. «Prima mi è stato impedito di parlare». Al telefono c’è Rosa Deriu, candidata a Oristano con Forza Italia. Nel 2022 partecipò a Naked (Nudi), format di Discovery in cui si dà la caccia all’amore in costume adamitico. Quel provino è rimbalzato su WhatsApp, «diventando virale», dice l’ittirese di nascita, 54 anni, «quasi un metro e settanta», una doppia fascia da Miss Mamma nel curriculum insieme «alla maturità scientifica e a due anni in Giurisprudenza».

Cosa vuole dire?

«Una campagna elettorale può andare male, ma nessuno ha il diritto di toccare né la sfera privata né quella artistica di una persona».

Il torto subito qual è?

«Hanno usato le immagini del mio casting. A Naked si viene scelti in base al corpo e piano piano bisogna spogliarsi».

Chi accusa?

«Col mio avvocato abbiamo raccolto materiale utile a lavoro della Polizia postale».

Materiale di che genere?

«Sono risalita anche a chi ha ricevuto il video e l’ha rigirato».

Avete sporto denuncia?

«Lo facciamo oggi (ieri, ndr). L’intento è stato chiaro: farmi apparire una poco di buono. Hanno affiancato la foto del santino e quella del provino. Un’idea squallida che lede la mia reputazione».

L’hanno anche insultata?

«Quando mi presentavo in campagna elettorale, mi dicevano: “Lei è quella del video?”. Poi ridevano. Digerivo il rospo, ma s ono state settimane terribili».

A ridere erano uomini e donne?

«Gli uomini. Non tutti, però, ho trovato anche tanto affetto. Ma su Facebook una mi ha scritto: “Non ti vergogni a candidarti dopo il provino che hai fatto?”. Altre donne, invece, mi hanno sostenuto e invitato a denunciare».

Questa è la sfera privata. Su quella artistica dove l’hanno danneggiata?

«Io non ho fatto solo Naked. Dopo Miss Mamma, di cui ho vinto prima il concorso regionale e poi quello nazionale, si sono aperte tante porte. Ho fatto l’indossatrice per brand nazionali, ho partecipato come attrice a due puntate di Forum».

Oggi cosa fa?

«Continuo a lavorare nel campo artistico e mi dedico a mio figlio. Faccio sfilate e l’opinionista dove mi chiamano».

Dove la chiamano?

«In tv nazionali».

Il corpo quanto lo cura?

«Sono fissata, mi alleno continuamente. Palestra, bici e corsa».

In Forza Italia l’hanno aiutata?

«Al contrario. In campagna elettorale ho chiesto di poter fare un video per spiegare il provino, ma me l’hanno impedito. Avevo diritto a difendermi ma mi è stato detto di no».

Chi l’ha stoppata?

«Il nome ce l’ho ma è meglio non farlo».

È un uomo o una donna?

«Un uomo. Mi avrebbe dovuto dire: “Questa cosa ti sta sporcando, ti do una mano”. Mi sarei aspettata questo».

Alla fine quanti voti ha preso?

«Settantotto».

Pochi, effettivamente. Lo attribuisce alla campagna denigratoria?

«Sì».

Lei perché si è candidata?

«Per dare il mio apporto affinché siano risolti problemi spinosi come sanità, agricoltura e continuità territoriale. Bisogna sedersi tutti intorno a un tavolo, spazzando via l’orgoglio e la sete di potere e guardandoci in faccia. Io mi auguro che la Todde, che stimo come donna, riesca a prendere in mano le sorti di quest’Isola. Deve imporsi anche a Roma e dire: “Decido io, non voi”».

Non sarà che quei settantotto voti dipendono anche dalla qualità delle sue proposte politiche?

«Io mi sono confrontata con tutti. Ho risposto a tutte le domande e parlato di farina di grillo e di carne sintetica. Di trasporti e di sanità malandata».

Le liste d’attesa come si riducono?

«Tagliando la burocrazia».

Cosa c’entra?

«Stavo generalizzando. Ma la burocrazia è un problema da risolvere».

