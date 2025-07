Denaro per evitare le liste d’attesa, arrestato primario 

CATANZARO. Visite private a pagamento per aggirare le lista d’attesa e scalare la graduatoria per essere operati, di fatto un sistema privato per gestire prenotazioni e prestazioni erogate gratuitamente. Secondo la Procura di Catanzaro era quello che accadeva nel reparto di oculistica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Dulbecco. I Pm hanno ottenuto dal Gip i domiciliari per il primario Vincenzo Scorcia, 48 anni, e Maria Battaglia, 50, segretaria di uno studio privato. Sono sono indagati per associazione a delinquere, peculato, concussione, truffa aggravata e interruzione di pubblico servizio, il medico anche di falsità ideologica e autoriciclaggio. Complessivamente gli indagati sono 12, per cinque il gip ha emesso un decreto di sequestro di denaro e beni di valore pari al profitto dei reati loro contestati, cioè 984.762,23 euro. Secondo la ricostruzione della Finanza chi poteva permettersi di pagare la visita privata veniva poi privilegiato nelle liste d’attesa, superando in graduatoria chi seguiva la procedura per ottenere nella struttura pubblica un intervento che in alcuni casi serviva a salvare la vista, e questo secondo i Pm poneva i pazienti in una condizione psicologica di sostanziale costrizione, «tale da limitarne gravemente la libertà di autodeterminazione».

