Denaro a un criminale, l’accusa a Nainggolan 

Al centro degli approfondimenti investigativi su Radja Nainggolan, arrestato lunedì in Belgio e rilasciato il giorno seguente con l’obbligo di restare in libertà vigilata, ci sarebbero «ingenti somme di denaro», decine di migliaia di euro, che l’ex giocatore del Cagliari (nonché della Nazionale belga, della Roma e dell’Inter) avrebbe dato o prestato a Nasr-Eddine Sekkaki, il fratello minore del criminale Ashraf Sekkaki, noto in Belgio per il suo coinvolgimento in traffici di droga e in rapine violente.

Gli sviluppi

È quanto trapelato ieri a distanza di tre giorni dall’operazione con cui la Polizia giudiziaria federale di Bruxelles ha eseguito 18 provvedimenti cautelari a carico di altrettanti presunti componenti di un’organizzazione dedita, secondo le accuse, a un vasto traffico di sostanze stupefacenti: cocaina che sarebbe stata importata dall’America Latina all’Europa attraverso il porto d’Anversa e distribuita in tutto il Belgio. Otto delle persone sotto accusa sono finite in cella. Nainggolan interrogato dal giudice è stato poi scarcerato con quelle limitazioni. Gli investigatori hanno messo sotto controllo il Ninja proprio per questi sospetti passaggi di denaro, ma già ieri il centrocampista si è allenato con la sua nuova squadra della seconda divisione belga, il Lokeren-Temse, col quale era anche andato in gol all’esordio (direttamente da calcio d’angolo).

La difesa

A suo carico il gip ha formalizzato l’accusa di aver partecipato all’organizzazione criminale specializzata in quello smercio illecito, ma i suoi avvocati Mounir e Omar Souidi hanno insistito circa la sua estraneità a quelle ipotesi: «È un calciatore, non un criminale». Riguardo ai soldi, li avrebbe dati «a persone che voleva aiutare finanziariamente: è un uomo gioviale. Forse è stato ingenuo, ma non ha mai avuto intenzione di aiutare persone provenienti da un certo background».

Insomma, la linea difensiva era che il giocatore avrebbe dovuto rispondere al massimo del reato di riciclaggio di denaro, accusa meno grave di quello di affiliazione a una banda criminale dedita al traffico internazionale di cocaina. Contestazione invece alla fine confermata dal Gip. (an. m.)

