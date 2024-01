Demurtas salva la nuorese 

Nuorese 1

Lanteri 1

Nuorese (4-4-2) : Ruggiu, Aru, L. Manfredi (30’ st Bonfigli), Puddu (1’ st M. Ruggeri), Peana, Ramos, S. Demurtas, Steri, Piredda, Cocco, Rivera (10’ st Usai). In panchina E. Manfredi, Pitirra, F. Ruggeri, Spanu, Sogos, A. Demurtas. Allenatore Prastaro.

Lanteri Sassari (4-3-3) : Camboni, Brizzi, Pauli, Mura, Nieddu, Zichi, Caggiari (22’ st Pisano), Deiola (24’ st Zappino), Usai (42’ st Nuvoli), Dettori (47’ st Cubeddu), Florenzano. In panchina Solinas, Sotgiu, Tolu, Pala. Allenatore Pulina (squalificato).

Arbitro : Salis di Cagliari.

Reti : pt 10’ Nieddu, st 40’ S. Demurtas.

Note : ammoniti Camboni, M. Ruggeri.

Nuoro. La Nuorese pareggia tra le mura amiche con la Lanteri ma chiude in testa il girone di andata con 4 punti di vantaggio sull’Usinese. Passano in vantaggio al 10’ gli ospiti con un destro di piatto di Puddu. I padroni di casa incassano il colpo e reagiscono al 16’ con una punizione di Ramos per la testa di Piredda che conclude alto. Ci prova Puddu al 22’, Camboni ribatte. Lanteri in attacco con Zichi al 25’, destro fuori. Combinazione Cocco-Manfredi al 26’ ma l’incornata del difensore è bloccata da Camboni. Puddu insiste al 32’ e al 34’ prima concludendo alto, poi il suo destro è deviato in angolo dalla difesa.

Nel secondo tempo ci prova Cocco al 5’, tiro fuori. La Lanteri cerca il raddoppio al 16’ con Pauli che anticipa Usai ma il cross non trova nessuno in area. Al 20’ tiro alto di Emerson. Dopo 1’ punizione che si perde sul fondo. Cocco al cross al 38’, Piredda conclude alto. Il pareggio arriva con S. Demurtas al 40’: il centrocampista risolve una mischia con un destro imprendibile. Brividi al 48’ ma Zappino sottoporta non inquadra lo specchio. Gol annullato a Peana al 50’ per un fallo in area.

RIPRODUZIONE RISERVATA