Demontis vola a 5,25 nell’asta Convocato per gli Europei U23 

Tutto in 24 ore. Prima il titolo italiano Promesse, arrivato a Grosseto con un salto a 5,15 in una gara forse troppo poco combattuta per stimolarlo, dato che il rivale Federico Bonanni (Cus Verona) si era fermato a 4,85. Poi, sabato sera, per Andrea Demontis il completamento di quella prova, con il salto a 5,25 che lo porta dritto in Norvegia per gli Europei Under 23.

La piazza di Novellara lo ha ispirato: nella settima edizione del Birrasta “Memorial Gian Paolo PAPO Bolondi”, il cagliaritano del Cus ha centrato la misura fallita a Grosseto, quando aveva effettuato i tre tentativi con il titolo italiano Promesse già in tasca. Per il diciannovenne cagliaritano, allenato da mamma Francesca Dessì, un salto ampio, che gli garantisce il sospirato minimo per partecipare ai Campionati Europei Promesse in programma a Bergen (Norvegia) dal 17 al 20 luglio. E ieri per lui è arrivata la convocazione dello staff tecnico tra gli 89 azzurri.

RIPRODUZIONE RISERVATA