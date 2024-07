Demontis, titolo e “pass” mondiale 

Andrea Demontis (Cus Cagliari) è il nuovo campione italiano Juniores di salto con l’asta. Nella seconda giornata dei Campionati U20 e U23 di atletica leggera in corso a Rieti, l’atleta cagliaritano ormai abituato a frequantari i podi nazionali, si è regalato un prezioso oro e lo standard per i Campionati Mondiali U20 in programma a Lima (Perù) a fine agosto. Partiva favorito, ma la sua medaglia d’oro vale doppio. Arriva da una serie di infortuni che lo hanno tenuto lontano dalla pista ma che non hanno mai affievolito la sua tenacia e ambizione. La sua una prova molto pulita con misure superate al primo colpo: ingresso a 4,60 metri, poi un salto a 4,80, uno a 5,00 e infine il 5,15, decisiva per la convocazione ai Mondiali. «Siamo felicissimi, Andrea ha trascorso un periodo difficile che abbiamo affrontato con pazienza e determinazione, oggi ha gestito molto bene la gara e tutte le fatiche sono state ripagate», dice soddisfatta Francesca Dessì, allenatrice e madre di Andrea.

Alto di bronzo

Un’altra prestazione eccezionale arriva dalla pedana del salto in alto Juniores con Francesca Leccis della Mineraria Carbonia che, iscritta col 14° accredito (1,64), in gara scala la classifica e superando 1,71 si migliora di 7 cm e guadagna l’inaspettato bronzo a pari merito con Lucia Andreani (Atl. Cattolica). La Junior Valentina Pedditzi (Cus Cagliari) è settima nella 10 km di marcia (53’04”24). Luca Flore (PM, Oristano) fa 53”04 nei 400hs e centra la finale di oggi. Nel giavellotto Juniores, Raul Radu (Olbia) è 15° con 45,69, Benedetta Fiori (Cus Cagliari) 16ª con 35,37. Nei 110 hs Promesse, Federica Loi (Cagliari Atl. Leg.) è 15ª con 14”97, mentre Silvia Aru (Cus Cagliari) è 23ª con 15”52.

