Demontis, terzo e contento 

Da quando era piccolo veste i colori del Cus Cagliari, anche perché in quella pista c’è proprio cresciuto portato ogni giorno da mamma e papà, ed oggi Andrea Demontis quasi ventenne è un nome che conta nel salto con l’asta italiano, quello dei grandi. Studente di Ingegneria gestionale meccanica all’Università di Cagliari, in questa stagione ha conquistato il titolo di campione italiano Promesse a Grosseto con 5,15 m e il bronzo agli Assoluti di qualche giorno fa a Caorle con 5,21. Grazie al suo personale e attuale record sardo di 5,25 ottenuto in una spettacolare gara di salto con l’asta in piazza a Novellara (RE) ha inoltre conquistato lo standard per partecipare agli Europei U23 di Bergen, (in cui si è fermato a 5 m) rassegna che ha comunque costituito una tappa importante del suo continuo percorso di crescita.

Come sono andati i Campionati Italiani Assoluti?

«Bene, sono contento del terzo posto. Il mio obiettivo era il podio e l’ho raggiunto. Le prime due posizioni per ora sono fuori portata perché Simone Bertelli (Fiamme Gialle) e Matteo Oliveri (Carabinieri) sono più forti».

Qual è stata la gara più emozionante dell’anno?

«Oltre quella di Grosseto in cui ho vinto il titolo italiano, sicuramente il Birrasta di Novellara, all’indomani dei campionati italiani di categoria. Nell’ultimo giorno utile, ho conquistato lo standard per gli Europei U23 saltando 5,25 metri. L’incoraggiamento del pubblico è stato fondamentale. Ho sognato, voluto e inseguito quel risultato».

E gli Europei di Bergen?

«Un’esperienza bellissima, anche se la gara non è andata come speravo. Ho saltato solo 5 metri e sono uscito quasi subito. Non avevo buone sensazioni: gareggiare al mattino e stare due ore in call room non mi ha aiutato. Nei giorni prima ero in forma, ma sono cose che possono capitare».

A quali obiettivi guarda?

«Il 23 agosto sarò a una manifestazione di salto con l’asta in piazza a Lignano Sabbiadoro, poi sicuramente gareggerò anche a settembre».

La sua allenatrice, Francesca Dessì, è anche sua madre: come è allenarsi con un genitore?

«È bello, perché troviamo soluzioni anche a casa. Certo, non si stacca mai del tutto e a volte può essere complicato, ma negli anni il rapporto si è perfezionato».

Ha un idolo sportivo?

«Armand Duplantis. È il più forte al mondo per dedizione e voglia. Si allena da quando era piccolo, ha una tecnica unica, non perfetta da manuale, ma evidentemente molto efficace».

RIPRODUZIONE RISERVATA