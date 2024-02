demontis salva la cos 

Cos 2

Ostiamare 2

Costa Orientale Sarda ( 4-4-1-1 ): Xaxa, Scarafoni, Piredda (7’ st Ladu), Cadau, Demontis, Cogotti, Manca (14’ st Nurchi), Bonu, Cossu (36’ st Sulis), Gallo, Santoro (14’ st Aloia). In panchina Tommasino, Cabiddu, Loi, Naguel, Floris. Allenatore Francesco Loi.

Ostiamare ( 4-4-2 ): Morlupo, Pasqualoni, Buono, Icardi, Bernardini (30’ st Simonelli), Sorgente (16’ pt Natalucci), Barlafante, De Crescenzo, Pozzi (38’ st Sardo), Tomas. In panchina Valori, Lo Schiavo, Tinti, Minincleri, Nardella, Casazza. Allenatore Antonio Campagna.

Arbitro : Marina di Palermo .

Reti : 7’ pt e 41’ pt Barlafante, 35’ pt Bonu, 4’ st Demontis.

Note : ammoniti Piredda e De Crescenzo; recupero 4’ pt e 3’ st.

Tertenia . Per due volte sotto, la Costa Orientale Sarda raggiunge l’Ostiamare evitando il tentativo di aggancio dei laziali in quinta posizione. Un buon punto considerato l’andamento della gara che permette di continuare a sognare un piazzamento nei playoff. È, però, ancora rimandata per i gialloblù la prima vittoria interna nel nuovo anno. A Tertenia non fanno bottino pieno dal 3 dicembre 2023.opo appena 7’ gli ospiti sbloccano il risultato con Barlafante su una ripartenza. La Cos non si disunisce e va subito alla ricerca del pareggio sfiorandolo con Santoro, Demontis e Gallo. Pari che arriva al 35’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo calciato da Piredda, il difensore Bonu trova la zampata vincente. Al 41’, i laziali si riportano davanti con un diagonale di Barlafante che sigla la doppietta personale.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo, i padroni di casa scendono in campo con gran determinazione e al 4’ riportano l’incontro in equilibrio. Demontis viene steso da De Crescenzo a circa 35 metri dalla porta avversaria. Si incarica della battuta lo stesso centrocampista: la sfera s’infila alla destra di Morlupo. I sardi provano anche a vincerla. Il più pericoloso è Sergio Nurchi, subentrato con Aloia al 14', che per due volte va vicinissimo al gol. Un risultato positivo che alla fine dà continuità alla bellissima vittoria contro il Trastevere. Rispetto alla prime sette gare del girone di andata, la Cos nel ritorno ha tre punti in meno (undici contro otto). Si sapeva che dopo il giro di boa il torneo sarebbe stato molto più impegnativo e ricco di insidie. Nel prossimo turno la squadra di Loi farà visita alla Nocerina. Una sfida importantissima per le posizioni di vertice. I campani hanno tre punti di vantaggio su Bonu e compagni.

