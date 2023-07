Demontis, nuovo record nell’asta  

Risultati davvero incoraggianti per la Sardegna a Modena, dove nel weekend è andato in scena il Challenge Assoluto, porta d’ingresso per i tricolori di Molfetta (28-20 luglio).

Il Cus Cagliari torna dall’Emilia con tre podi e uno mancato d’un soffio. Due sono arrivati nella gara del getto del peso femminile, vinta da Elisa Pintus con 14,08 metri, con Pamela Mannias terza (13,76, non lontano dal persona fatto sulla stessa pedana). Nel settore dei salti, non si arresta la progressione di Andrea Demontis, che ha chiuso secondo nell'asta con il nuovo record sardo assoluto, migliorato di 2 cm: 5,15. Quarto posto per Sara Zoccheddu nel triplo con 12,61, mentre Alessia Farci (Cagliari Atl. Legg., 14ª) ha saltato 12,09. Un ex cussino, oggi Carabiniere, Eugenio Meloni, ha vinto il salto in alto con un 2,19 che sa di rinascita. Meno brillante Massimiliano Luiu (Fiamme Oro), terzo con 2,10.

Nei 100 maschili, settimo Wanderson Palanco (Riccardi) con un incoraggiante 10”45; nei femminili, Giulia Mannu (Cus), 29ª in 12”12. Per l’amsicorina Patricia Imprugas, 55”63 nei 400 (19ª) e nei 25”29 nei 200 (26ª). Nei 400hs, Beatrice Porcu (Atl. Lecco) ha corso in 1’02”65, nei 100hs personale stagionale per Federica Loi (Cagliari Atl. Legg.) che ha vinto la batteria in 14”22, 17ª in totale. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA