Demolizioni, i dubbi dei sindaci  

Il Comune di Ulassai ha messo a disposizione un’agente del proprio servizio di polizia locale a supporto delle attività degli inquirenti. L’ingaggio conferma la volontà di irrobustire l’ufficio di piano per consentire alla polizia giudiziaria di mettere mano ai faldoni in cui sono custodite le sentenze passate in giudicato sugli immobili abusivi. La procuratrice, Paola Dal Monte, ha manifestato ai sindaci particolari esigenze di specializzazione dell’attività di polizia giudiziaria nell’ambito dell’attività urbanistico-edilizia e ha chiesto l’applicazione di personale della polizia locale.

La convenzione

Ciascuno dei ventitré Comuni deve individuare un referente per i rapporti con la Procura in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica e ambientale, trasmettere i dati e gli atti relativi ai procedimenti sanzionatori pendenti, alle ordinanze di demolizione e di ripristino e al relativo stato di esecuzione. In più, ciascun ente ha l’onere di assicurare il riscontro tempestivo alle richieste istruttorie provenienti dalla Procura, di adottare gli atti amministrativi di propria competenza conseguenti agli accertamenti, compresa l’acquisizione al patrimonio comunale. Infine, oltre a concorrere al riparto dei costi per la retribuzione del vigile urbano, secondo un calcolo subordinato alla popolazione residente, i Comuni debbono assicurare (anche) il concorso della propria polizia locale per gli atti da compiere nel proprio territorio.

I sindaci

Sul territorio filtra preoccupazione: «Esistono normative regionali e nazionali che recepiscono le esigenze reali del territorio. Questi strumenti - afferma il sindaco di Lanusei, Davide Burchi - ci consentono di raggiungere risultati concreti. L’obiettivo è capire come fornire ulteriori risposte alle comunità». Giulio Murgia è sindaco di Tertenia e all’epoca del pm Domenico Fiordalisi, sedeva tra i banchi dell’opposizione. «Ognuno - dice il primo cittadino – deve fare il suo ruolo. Noi come Comune non abbiamo neanche i soldi per asfaltare le strade, figuriamoci per condurre un’attività tecnicamente più complessa. Spetta agli organi giudiziari portare avanti l’attività e come Comuni compartecipiamo alle spese per pagare l’agente di polizia locale». In paese riaffiora l’incubo di piombare nell’incubo delle demolizioni: «Una situazione che abbiamo già vissuto».

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