«Nessuna risposta alle richieste di valorizzazione: pozzo Nuraghe e pozzo Torretta, storici pozzi minerari della Carbosulcis, sono in fase di demolizione». Qualche mese fa Antonello Casu, consigliere comunale di minoranza a Gonnesa, ha scritto all’assessorato all’Industria, al Parco geominerario e al Comune di Gonnesa sollecitando le istituzioni a tutelare come beni di archeologia industriale i pozzi minerari nelle campagne di Seruci. «Non ho mai ricevuto risposta – dice Casu – ma nel frattempo purtroppo è iniziata la demolizione di due pozzi: pozzo Torretta, nelle campagne di Seruci, è stato già demolito mentre pozzo Nuraghe, nelle vicinanze di Nuraxi Figus è in fase di demolizione, sono in corso i lavori per lo smantellamento>. Due strutture che nell’età d’oro delle miniere erano fondamentali, simboli di archeologia mineraria. «Sarebbe stato opportuno tutelarli e valorizzarli come avrebbero meritato, inserendoli nei percorsi turistici legati alle miniere – dice Antonello Casu – come ad esempio sta accadendo per la laveria Lamarmora a cui sono stati destinati 12 milioni di euro. Una notizia molto positiva ma se da una parte si vuole puntare sulla storia mineraria, dall’altra si smantellano i simboli. A settembre ho chiesto che i pozzi fossero salvati e valorizzati ma non ho mai ricevuto risposta e ora la demolizione».

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