«Demolizione pagata da noi danneggiati» 

«Abbiamo pensato che fosse meglio non chiudere gli occhi, accettare i fatti e pagare di tasca un intervento che non era di nostra competenza. Solo così abbiamo salvato l’azienda»: Antonello Floris, 65 anni, e Mauro Orrù (51), titolari dell’autolavaggio nella zona industriale di Villasanta, a Sanluri, lungo la Statale 197, si sono accollati i costi per demolire una cisterna pericolante di proprietà dell’ex cantina, oggi in liquidazione e pertanto nell’impossibilità di addossarsi una spesa di 25 mila euro. Calcolando anche il mancato guadagno dell’estate, a Floris e Orrù l’intera operazione è costata 50 mila euro.

Cinque chili di tritolo

La torretta da tempo era in condizioni precarie di stabilità, aggravatesi dopo il fallimento della società che l’aveva realizzata come riserva d’acqua e per dare maggiore pressione nelle condutture: inutilizzata da circa 30 anni, lo scorso luglio, dopo un’ispezione dei Vigili del fuoco del dipartimento di Sanluri, era stata dichiarata a rischio crollo, tanto da decretarne la demolizione. Quattro mesi dopo è stata fatta brillare. Sistemati sotto la cisterna cinque chili di tritolo, il simbolo della vecchia cantina sociale, 100 tonnellate in cemento armato, è venuto giù, compresi i pilastri. Il manufatto era lì dal 1960. Tutte le operazioni, eseguite da una ditta di Tempio, si sono svolte nella massima sicurezza: una volta completate, lunedì l’Anas ha riaperto al traffico la Statale 197, chiusa dal 7 luglio scorso.

«È giusto – racconta Orrù – aver imposto la demolizione della cisterna, considerato il pericolo per l’incolumità pubblica. Purtroppo la chiusura della 197 in entrambe le direzioni ha comportato lo stop alla circolazione dei mezzi che dalla Marmilla arrivano fino alla 131: per mesi l’area del lavaggio è rimasta imprigionata dalla rete e dalla segnaletica di deviazione dei mezzi e non abbiamo visto un cliente. Basti pensare che in estate solo da Barumini viaggiano migliaia e migliaia di automobilisti». A settembre, di fronte al bivio (o chiudere l’attività o affrontare la situazione), i soci hanno scelto la seconda strada. «È stato un percorso a ostacoli – ricorda Floris – fra il via libera della Questura e quello della Prefettura e, per fare le cose per bene, anche l’aiuto di un avvocato. Ogni volta sembrava tutto a posto, ed ecco altri cavilli burocratici. Non è stato facile neppure trovare una ditta specializzata per la demolizione: altri ostacoli fra autorizzazioni, piano di sicurezza e assunzione di responsabilità civile per eventuali danni».

Traffico limitato

«Anche la stazione di servizio che gestisco da 41 anni sulla 131, di fronte a Villasanta, è stata penalizzata dal traffico ridotto dei mezzi provenienti dalla Marmilla», aggiunge Floris. Ad amareggiare, dice, è stata soprattutto «l’indifferenza delle istituzioni per la nostra situazione, fatta eccezione per il Comune: il sindaco Urpi ci ha dato una mano».

«Sin dal blocco stradale – conferma il primo cittadino – ci siamo attivati per evitare altre porte chiuse nella zona artigianale che ospita diverse imprese. Il primo passo è stata l’apertura di una strada interna per l’accesso all’area. Escludeva l’autolavaggio e di qui l’impegno per abbattere la cisterna privata».

