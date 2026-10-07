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08 ottobre 2026 alle 00:28

Demolizione in vista per l’ex casello in mezzo alla rotonda 

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L’ex casello di bonifica conosciuto da tutti come “la casa nella rotonda” sarà demolito lunedì. L’annuncio è arrivato dalla Provincia che in una nota spiega i dettagli del piano per liberare lo spartitraffico in cui convergono il viadotto Tonino Franceschi e la viabilità diretta a Cabras e Torregrande, un nodo viario di particolare importanza per il territorio.

«L’obiettivo è di migliorare la sicurezza stradale della SP 1 oggetto negli anni di svariati incidenti e, al contempo, migliorare l’aspetto della rotatoria che rappresenta la porta per le località turistiche, eliminando anche i rischi per la salute dovuti al possibile rilascio all’ambiente di fibre microscopiche di amianto presente nelle coperture – scrive la Provincia –. I lavori sono stati affidati dall’ente sovracomunale alla ditta Basciu Gabriele di Marrubiu e dovranno concludersi entro 60 giorni, per un costo complessivo di 120 mila euro – prosegue la nota –. L’intervento prevede la demolizione dell’edificio e la sistemazione dell’area della rotatoria. Durante l’esecuzione delle opere non sono previsti intralci alla circolazione lungo le strade provinciali interessate. La demolizione dell’ex casello arriva dopo diversi anni di attesa».

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