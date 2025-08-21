Demolizione entro trenta giorni per il deposito Enel collassato 

Nove mesi dopo il cedimento strutturale del deposito all’interno della centrale Enel di Portovesme, è tempo di demolire la struttura fortemente danneggiata. È stata l’Enel a chiedere l’autorizzazione per la demolizione di parte dell’impianto interessato dal cedimento dello scorso quattro novembre: un deposito da duemila metri cubi era collassato, versando al suolo tutto il suo contenuto, danneggiando un altro deposito ed un mezzo che si trovava nelle vicinanze.

Dopo la richiesta di autorizzazione alla demolizione da parte dell’Enel, protocollata il primo luglio in Comune, da Portoscuso hanno chiamato in causa il Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari ma l’assenso alla demolizione non rientra tra i compiti istituzionali del Comando. È stato quindi il Comune a procedere con un’ordinanza contingibile e urgente, firmata dal sindaco Ignazio Atzori, per la messa in sicurezza dell’impianto di trattamento spurghi DeSox all’interno della centrale termoelettrica. “La società Enel Produzione deve provvedere entro 30 giorni all’avvio delle attività per l’eliminazione dei pericoli mediante la messa in sicurezza d’urgenza dell’impianto Itsd nel rispetto scrupoloso sia delle previsioni tecniche e procedurali della nota tecnica trasmessa da Enel, sia nel rispetto del Testo unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro”.

L’ordinanza è stata trasmessa anche a Procura, Prefettura, Carabinieri, Polizia locale e Regione.

