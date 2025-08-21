VaiOnline
Portoscuso.
22 agosto 2025 alle 00:41

Demolizione entro trenta giorni per il deposito Enel collassato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nove mesi dopo il cedimento strutturale del deposito all’interno della centrale Enel di Portovesme, è tempo di demolire la struttura fortemente danneggiata. È stata l’Enel a chiedere l’autorizzazione per la demolizione di parte dell’impianto interessato dal cedimento dello scorso quattro novembre: un deposito da duemila metri cubi era collassato, versando al suolo tutto il suo contenuto, danneggiando un altro deposito ed un mezzo che si trovava nelle vicinanze.

Dopo la richiesta di autorizzazione alla demolizione da parte dell’Enel, protocollata il primo luglio in Comune, da Portoscuso hanno chiamato in causa il Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari ma l’assenso alla demolizione non rientra tra i compiti istituzionali del Comando. È stato quindi il Comune a procedere con un’ordinanza contingibile e urgente, firmata dal sindaco Ignazio Atzori, per la messa in sicurezza dell’impianto di trattamento spurghi DeSox all’interno della centrale termoelettrica. “La società Enel Produzione deve provvedere entro 30 giorni all’avvio delle attività per l’eliminazione dei pericoli mediante la messa in sicurezza d’urgenza dell’impianto Itsd nel rispetto scrupoloso sia delle previsioni tecniche e procedurali della nota tecnica trasmessa da Enel, sia nel rispetto del Testo unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro”.

L’ordinanza è stata trasmessa anche a Procura, Prefettura, Carabinieri, Polizia locale e Regione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

«Insularità, basta proclami: si apra la vertenza Sardegna»

La proposta di Cgil e Cisl per garantire le compensazioni Deidda (FdI): «Il Governo c’è». Lai (Pd): «Azioni concrete» 
Lorenzo Piras
Il lungo addio

Medici in fuga dalla sanità pubblica

Turni massacranti e basse retribuzioni, in Italia è boom di dimissioni 
Piera Serusi
Il caso

«Sagre senza buoi, per noi un danno»

La famiglia Piddiu: per la dermatite abbiamo già perso 12mila euro 
Ivan Murgana
lo sgombero

Blitz al Leoncavallo, infuria la polemica

Meloni: non ci sono zone franche. L’ira del sindaco Sala: non era stato avvertito 
Tragedia a Ragusa

Sfugge ai genitori e annega in piscina

Il bimbo, 2 anni, era nella villa del nonno. Il padre lo trova esanime sott’acqua 