Demolizione di un rudere in centro 

Ruspe in azione a Iglesias per la demolizione di uno stabile fatiscente ubicato all’angolo tra le vie Corsica e Sicilia, a poche decine di metri dall’ospedale Santa Barbara. La palazzina, ormai disabitata e abbandonata da anni, si trovava in una situazione di completo degrado, tanto da rappresentare un pericolo per l’incolumità pubblica ma anche igienico–sanitario. Infatti, nel corso degli ultimi anni, sono state frequenti le segnalazioni da parte dei residenti della zona per la presenza di grossi ratti e, allo stesso tempo, per la continua caduta di calcinacci e altre parti della struttura. Alla demolizione della palazzina, a carico dell’acquirente dell’intera area, seguirà la costruzione di un nuovo edificio. Per tutta la durata dei lavori, che dovrebbero terminare entro questa sera, il traffico delle vie Corsica e Sicilia subirà modifiche e parziali chiusure al fine di garantire la sicurezza di passanti e automobilisti nonché il regolare svolgersi del breve cantiere. (s. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA