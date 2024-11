Demolizione, 200 firme per casa Fadda 

Oltre duecento firme in un giorno per la demolizione delle mura perimetrali di casa Fadda, in via Alberto Mario. L’obiettivo, per i residenti del rione di San Pietro, nel cuore storico e culturale della città, è quello di raggiungere almeno un migliaio tra residenti e concittadini disposti a lasciare una firma per l’abbattimento delle mura in gasbeton già pericolanti all’esterno della casa comunale abbandonata. Le crepe e la paura di un crollo da un momento all’altro avevano portato un anno fa alla chiusura del traffico, ma i timori tra residenti e non sono ancora tanti. «Il 16 e il 17 novembre si terrà la tanto attesa manifestazione Autunno in Barbagia, dal forte richiamo turistico - dice il presidente del Presidio turistico nuorese Alessandro Melis -. Pur trattandosi di un momento di gioia e condivisione, noi restiamo preoccupati perché una buona parte dei turisti verrà a Santu Predu, e queste mura sono pericolanti. Si parla di una via importante, i turisti ci passeranno. Quelle mura perimetrali sono a rischio perché in tanti anni di abbandono dopo le piogge l’acqua ristagnava nel terrazzo. Finora non è stato fatto nulla, eppure basterebbe un’ora o poco più di di lavoro per eliminare la parte pericolante. Abbiamo paura dell’ennesima disgrazia».

