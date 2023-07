Demoliti i marciapiedi appena rifatti «Intervento urgente non prevedibile» 

I marciapiedi appena rifatti demoliti per eseguire ulteriori lavori. Succede nel tratto di via Cagna all’incrocio con via Curie. Un cantiere-bis che ha suscitato tante perplessità tra gli abitanti, che per settimane avevano già sopportato i rumori e i disagi al traffico causati dal primo intervento.

Un mese fa infatti gli operai avevano completato i lavori per eliminare le barriere dai marciapiedi con anche i percorsi per i non vedenti, sostituendo completamente la precedente pavimentazione. Tolti i nastri e riaperti i camminamenti, ecco che qualche giorno fa sono tornate le ruspe che hanno scassato i marciapiedi nuovi di zecca per posare dei cavi dell’illuminazione. Da qui la domanda: ma perché non fare tutto assieme? Stando al Comune ci sarebbe stata un’emergenza improvvisa («un guasto») che ha portato al nuovo intervento, che dunque non sarebbe stato possibile programmare in contemporanea ai lavori di rifacimento.

