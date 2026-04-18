Demolita la storica “Casiera” 

Addio a un pezzo di storia di Silanus. Con la demolizione, in atto questi giorni, scompare “Sa Casiera” che fu sede di conferimento del latte dei pastori dagli anni Venti fino ai Sessanta. Era stato costruito nel lontano 1925 a ridosso della statale 129. Per oltre 50 anni è stato il punto di riferimento per l’attività agropastorale, la cui proprietà venne poi inglobata dalla Lacesa, una delle prime cooperative di pastori in Italia. Negli anni l’antico edificio venne abbandonato, subendo l’incuria del tempo. Dopo il 2015, su iniziativa della società di San Lorenzo, presieduta da Angela Maria Virde, l’edificio venne acquistato. Doveva sorgere la sede dei comitati di San Lorenzo. Negli anni del Covid la struttura subì altri crolli, la San Lorenzo aveva comunque intenzione di recuperarla in qualche maniera. Le piogge recenti ne hanno ulteriormente deteriorato i muri. Ora la demolizione. (f. o.)

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