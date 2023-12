Demolita la casa pericolante, due strade riaperte al traffico 

A San Gavino sono state riaperte al traffico le vie Cadorna e Diaz, rimaste chiuse al traffico per un mese dopo il crollo di una casa disabitata, con enormi disagi per alcune famiglie residenti costrette a spostarsi a casa di amici o parenti e la tabaccheria di Andrea Senis che ha visto crollare le vendite. L’abitazione che faceva angolo tra le due strade è stata rimessa in sicurezza: «Il fabbricato – evidenzia il sindaco Carlo Tomasi – si trovava da tempo in condizioni di evidente degrado strutturale e ciò costituiva motivo di pericolo, determinando una minaccia alla sicurezza urbana nell'intera zona».

Il Comune aveva perciò deciso sgombero di alcune abitazioni adiacenti allo stabile a rischio interdetto la circolazione veicolare e pedonale di tutta l’area intorno all'immobile con un’ordinanza emessa a fine ottobre. «In seguito – riprende Tomasi – sono stati avviati i lavori di demolizione del fabbricato, che hanno comportato la chiusura della via Diaz e della via Cadorna, ora riaperte al traffico».

Mercoledì 6 dicembre sarà necessario chiudere nuovamente le due strade, annuncia però il sindaco, «per uno o massimo due giorni al fine di consentire l'ultimazione della demolizione dell'immobile, includendo l'eliminazione del basamento».

