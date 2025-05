Demografia, arrivano i “Population days” 

Si terrà a Cagliari dal 4 al 6 giugno la 15ª edizione dei Population Days (PopDays), il più importante evento scientifico italiano dedicato agli studi demografici e sociali, promosso dall’Associazione Italiana per gli studi di popolazione (Aisp) in collaborazione con l’Università di Cagliari, la Fondazione di Sardegna, l’European Association for Population Studies e il Partenariato Esteso Age-It.

La conferenza, organizzata dall’Università, si svolgerà alla facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche di viale Sant’Ignazio, vedrà la partecipazione di oltre 350 esperti da 20 diversi Paesi e includerà 50 sessioni scientifiche. I temi trattati spazieranno dalla bassa fecondità all’invecchiamento, dalle migrazioni alle nuove forme familiari, fino alle innovazioni metodologiche. Un’occasione unica per studiosi, decisori politici e operatori del settore per confrontarsi sulle principali sfide socio-demografiche contemporanee.

I PopDays sono molto più di un convegno: rappresentano un laboratorio di idee, un momento di dialogo tra generazioni e approcci diversi, con l’obiettivo di leggere e interpretare le dinamiche della popolazione con uno sguardo ampio e multidisciplinare.

Un appuntamento centrale sarà la presentazione del Rapporto sulla Popolazione 2025, intitolato “Verso una demografia positiva”, che si terrà venerdì 6 giugno alle 14 nell’aula A del Campus Sant’Ignazio. Il volume, curato da Daniele Vignoli (presidente Aisp) e Anna Paterno (vice presidente Aisp), propone una lettura alternativa e costruttiva dei cambiamenti demografici in atto in Italia. In un contesto spesso dominato da narrazioni allarmistiche, il rapporto invita a considerare il cambiamento demografico come un’opportunità di crescita e innovazione, proponendo politiche mirate per affrontare le sfide future.

L’introduzione ai contenuti e agli orientamenti del rapporto sarà affidata a Daniele Vignoli, cui seguirà un dibattito con la partecipazione del presidente Istat Francesco Maria Chielli e del Rettore dell’Università Bocconi, Francesco Billari. L’evento è aperto al pubblico ed è rivolto a chiunque voglia comprendere meglio l’evoluzione della popolazione italiana e il ruolo della demografia nelle politiche per il futuro.

