Demenze senili, il centro diurno apre anche ai familiari 

Il centro diurno don Orione di Selargius apre le porte alle famiglie dei pazienti che soffrono di Alzheimer e demenza senile. Non solo a quelle dei quaranta ospiti quotidiani della struttura accanto alla parrocchia di San Salvatore, ma anche a familiari, caregivers e assistenti di persone che solitamente non frequentano il centro diurno. Un supporto psicologico in primis, oltre che percorsi dedicati alla demenza. “Un’iniziativa rivolta a tutte le famiglie che vivono il problema dell’assistenza di persone con demenza, e che quotidianamente si trovano a dover affrontare molte difficoltà», spiega il responsabile della struttura di piazza don Orione, Alessandro Pusceddu.

È un percorso psicoeducativo che ha l’obiettivo di andare incontro a un’esigenza purtroppo attuale e sempre crescente. «Da alcuni anni si sta abbassando l’età in cui si inizia a manifestare la patologia», spiega Pusceddu, «ci troviamo anche persone con meno di sessant’anni che cominciano a soffrire di demenza, e non sempre hanno una risposta adeguata. Per questo abbiamo pensato a un supporto che serva a informare su cosa bisogna fare sin dall’inizio, e su come far fronte ai comprensibili momenti di fragilità».

È una prima iniziativa, ne seguiranno altre. «Non tutti conoscono i servizi disponibili e i supporti economici previsti», dice il responsabile del centro diurno don Orione di via Custoza: «Vorremmo anche fare da tramite tra le famiglie e i Servizi sociali del Comune».

I corsi - con educatrici e psicologhe professioniste - sono in programma da ottobre sino a dicembre. Si va dallo “spazio leggerezza” studiato per migliorare la consapevolezza e la capacità di gestire le proprie emozioni, sino al focus delle demenze con l’obiettivo di facilitare l’adattamento e l’integrazione della malattia nei percorsi di vita delle famiglie. Figli, ma anche fratelli e sorelle, in alcuni casi madri e padri, alle prese con un familiare che soffre di demenza. «Oltre ai corsi psicoeducativi», aggiunge Pusceddu, «il centro sta promuovendo la strutturazione di un gruppo di mutuo aiuto di familiari che si riunisce, in questa fase di avvio, ogni primo martedì del mese nel centro diurno».

