Demenze, medici a convegno 

Medici a confronto sulle patologie croniche degenerative, fra cui l’Alzheimer. L’incontro si è tenuto ieri al Symposion di Porto Frailis. Il corso di aggiornamento, organizzato dall’Ordine dei medici di Nuoro, ha trattato il tema delle demenze, patologia di forte impatto sul benessere delle persone e delle famiglie. Dopo la presentazione a cura di Franca Tegas, vicepresidente dell’Ordine, sono intervenuti psichiatri, psicologi, geriatri e neurologi, fra cui Mariella Zoncheddu, Silvia Barca, Francesco Tuligi, Lorenzo Fiorin, Edoardo Canu, Antonello Cossu e Agata Monni. Sono oltre 1 milione e 480 mila le persone che oggi in Italia convivono con la demenza, e si stima che siano destinate a diventare 2 milioni e 300 mila entro il 2050: 900 mila persone in più avranno quindi bisogno di assistenza e supporto post-diagnostico. Secondo gli esperti, si sottovaluta la vera portata del problema.

RIPRODUZIONE RISERVATA