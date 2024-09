Demenza senile, controlli sugli over 65 

Secondo gli ultimi dati Istat, si stima che in Sardegna ci siano 31.449 casi di demenza tra persone dai 65 anni in su, ma purtroppo sono stati riscontrati anche 682 casi di demenza precoce tra persone nella fascia d’età tra i 35 e i 64 anni. Sono invece circa 27.756 le persone che hanno un disturbo neurocognitivo lieve.

Da qui, l'importanza della prevenzione. Con questo scopo, e in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, il Centro disturbi cognitivi e demenze (Cdcd) dell’Asl di Cagliari, con il patrocinio dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria, ha ideato un Open Day per sabato 21 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30 nel Padiglione N di via Romagna. Si tratta di screening gratuiti rivolti agli over 65 per valutare se si ha qualche disturbo cognitivo. Ci si potrà dunque sottoporre a test cognitivi di base, alla presenza di un geriatra e tre psicologhe del Cdcd. Questo tipo di screening non è altro che una valutazione neuropsicologica che consiste in un colloquio con gli specialisti e brevi test specifici che valutano parametri come memoria, attenzione, linguaggio, flessibilità cognitiva e capacità di ragionamento. Questa prima valutazione rappresenta uno strumento di prevenzione della salute del cervello e aiuta a individuare precocemente la presenza di eventuali deficit. Al termine dell’esame verrà rilasciato un referto cartaceo per il proprio medico di famiglia. Per informazioni si può chiamare il numero 0706094027 il lunedì dalle 15 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 12 o inviare un’email a centrodisturbicognitivi.areavasta@aslcagliari.it.

