Demartis rilancia «Questa squadra può farcela» 

Roma. «Se vogliamo recriminare per qualcosa, dobbiamo parlare dei primi minuti perché è mancata l’attenzione. L’approccio poteva essere diverso. Dovevamo stare più attenti». Esordisce così, con una lieve sfumatura di amarezza, Giacomo Demartis, allenatore dell’Ossese sconfitta dal Montespaccato nell’andata degli ottavi di Coppa Italia nazionale. «Dopo la fase iniziale la squadra ha tenuto bene il campo, è stata forte nell’atteggiamento. Abbiamo accorciato le distanze con merito e non si percepiva la loro superiorità. Purtroppo, c’è stata l’espulsione di Villa e ci sarebbe da parlare della giornata poco felice dell’arbitro. Ha fatto un fallo normale valutato in maniera errata. Uno dei tanti episodi che hanno spostato l’inerzia della gara, innervosendola. A parte questo, la squadra anche in dieci uomini ha messo in difficoltà l’avversario, in maniera intensa. Ha costruito delle possibilità per riequilibrarla. Sul finale c’è stata una disattenzione su un calcio piazzato: il gioco era fermo perché c’era per terra un loro calciatore ed era stata chiesta la distanza, però è inutile parlare di quanto successo. Nonostante questo svantaggio l’Ossese può vivere con orgoglio e grande determinazione il ritorno, perché ha tutte le qualità per poterla ribaltare e determinare un finale diverso».

I rivali

Andrea Bussone, tecnico del Montespaccato, disamina con discrezione rimanendo guardingo: «Speravamo di fare nostro il primo round, ma sarà un ritorno difficile. Dovremo avere lo stesso approccio. L’Ossese ha dimostrato di essere una squadra di livello, noi siamo stati bravi a concretizzare due azioni nei primi dieci minuti e poi ad amministrare il match, che per il troppo agonismo non è stato sicuramente bello. Possiamo dire però che entrambe le squadre hanno onorato questo primo ottavo. L’Ossese ha corso anche in dieci non permettendoci mai di essere pericolosi su azione manovrata. Non mi è sembrata per nulla scarica. Le faccio i complimenti perché è una squadra forte e organizzata. Sarebbe un errore pensare di aver passato il turno da ora: vorrebbe dire non aver percepito la sua forza, mentre siamo tutti consapevoli che sarà un’altra grande gara anche al ritorno».