Demartis è felice: «Bella giornata, ora la promozione» 

Oristano. Il post gara della finale tra Ossese e Villasimius è contraddistinto dal grande fair play, anche se gli stati d’animo sono opposti. Da una parte i vincitori, che festeggiano assieme ai numerosi tifosi accorsi da Ossi; dall’altra i finalisti, delusi ma a testa alta al termine di 90’ giocati alla pari.

Qui vincitori

Altra bella immagine del post finale è la passerella d’onore, concessa da entrambe le squadre agli avversari al momento della premiazione finale. Nel cuore della festa in casa Ossese le prime parole, a caldo, sono del tecnico Giacomo Demartis. «Quando la partita vale tanto», commenta con emozione l’allenatore dei bianconeri, «è normale non mostrare un grande gioco. La squadra ha messo in campo tutto quello che aveva e sono contentissimo per il risultato. È una bella giornata, sono felice per i ragazzi, la squadra, la società e tutta la comunità di Ossi. Onore al Villasimius per la bella prestazione in finale». Lo sguardo adesso è rivolto alla fase nazionale. «Ora bisogna salire di categoria», conclude, «questa vittoria non basta». Felice della vittoria anche il capitano Alessandro Sechi. «Siamo diventati i ragazzi della Coppa Italia», sorride, «ora speriamo di fare bene anche fuori. Ci crediamo e cercheremo di rappresentare al meglio la Sardegna. Questa vittoria è per i tifosi. Concludo facendo i complimenti al Villasimius per la partita».

I rivali

Deluso per il risultato ma contento per la prestazione è Nicola Manunza, allenatore del Villasimius. «Chiaro che in un appuntamento per noi storico poteva finire diversamente», afferma il tecnico dei sarrabesi, «abbiamo fatto un grande balzo in avanti rispetto all’anno scorso, giocando alla pari. Soprattutto nel primo tempo meritavamo qualcosa di più e anche nel secondo abbiamo avuto qualche occasione importante. Le partite di calcio sono queste, ci è mancano un pizzico di fortuna. I ragazzi escono da questa gara sicuramente con una grande consapevolezza».

