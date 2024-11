demarcus non basta, uri avanti a piccoli passi 

Atletico Uri 1

Cassino 1

Atletico Uri (3-5-2) : Renna; Jah, Rossetti, Piacente; Anedda, Fedele, Tuveri (40’ st Fiorelli), Attili, Fadda; Bah, Demarcus (38’ st Melis). In panchina Cherchi, Dore, Ravot, Piga, Langasco, De Cenco, Mari. Allenatore Massimiliano Paba.

Cassino (3-5-2) : Stellato; Cocorocchio, Lazazzera, Filippini; Raucci, Mele, Herrera, Valente (18’ st Rossi), Macariello (24’ st Onesto); Gomez, Abreu. In panchina Lovecchio, Croce, Carnevale, Onesto, Caiazzo, Bianchi. Allenatore Imperio Carcione.

Arbitro : Luigi Scicolone di San Donà di Piave.

Reti : pt 8’ Demarcus, 11’ Gomez.

Note : a mmoniti Rossetti e Melis (A), Mele (C); spettatori 350 circa. Angoli 4-3 per l’Atletico. Recupero 2’ pt + 5’ st.



Usini. Con un botta e riposta nei primi 11’, Atletico Uri e Cassino pareggiano 1-1. Al Peppino Sau di Usini il risultato si sblocca all’8’: Fedele lancia in profondità Demarcus che si presenta davanti a Stellato e insacca. Il vantaggio dei padroni di casa dura solo tre giri di lancette, perché l’argentino Gomez è pronto ad anticipare di testa Renna in uscita su un traversone proveniente da destra e timbra l’1-1.



