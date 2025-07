Demanio sconfitto da un insegnante 

Un insegnante vince la storica battaglia che da anni vede contrapposti, nell’isola di Sant’Antioco, decine di residenti e il demanio marittimo.

Le richieste

Renato Pinna ha dimostrato che nonostante le richieste dell’ente statale, e le somme già prelevate in busta paga per un immobile della sua famiglia, l’edificio che sorge nel lungomare, non occupa terreni del demanio. Assistito dal geometra Marco Diana che ha redatto la consulenza tecnica di parte e dall’avvocato Silvio Pinna che già nel 2017 vinse una causa simile, Renato Pinna attende ora che gli restituiscano i soldi. «Felice di aver vinto non solo per la sentenza che mi dà ragione - ha detto Renato Pinna, insegnante al liceo di Sant’Antioco - ma perché è un ulteriore conferma dell’errata interpretazione del demanio che da decenni sta tassando i cittadini che hanno la casa nel lungomare, senza averne diritto. Non hanno preso in considerazione nemmeno l’avvocato che aveva chiesto di attendere l’esito della causa e dal 2023 mi hanno prelevato in modo coattivo circa 8 mila euro in totale, mensilmente dallo stipendio».

Le mappe

Un problema quello delle abitazioni nel demanio per il quale il conflitto riguarda vecchie mappe e antichi confini caratterizzati da incertezza e conflitti col demanio che sempre più spesso finiscono davanti al giudice. «La sentenza ha ribadito che non basta che un’area compaia nelle mappe del demanio marittimo per considerarla effettivamente demaniale - ha detto il geometra Marco Diana - è necessario dimostrare che abbia le caratteristiche previste dal codice della navigazione, come spiagge, porti, foci o lagune. Nel caso dei signori Pinna, è stato dimostrato che l’area non presenta – e non presentava nemmeno in passato – le caratteristiche tipiche del demanio marittimo». Il consulente ha evidenziato che l’insenatura dove si trova Sant’Antioco ha una conformazione chiusa e simile a una laguna, protetta da correnti e fenomeni erosivi tipici del mare aperto, soprattutto nella zona del lungomare, ancora più riparata. «Nel caso del fabbricato dei signori Pinna – ha dichiarato l’avvocato Silvio Pinna – il Tribunale, facendo riferimento anche ad altri edifici situati sullo stesso Lungomare, ha concluso, sulla base di una consulenza tecnica particolarmente approfondita, che né il fabbricato né l’area su cui sorge appartengono al demanio marittimo, nonostante risultino inclusi nelle mappe demaniali. È stato infatti accertato che l’area non presenta, né oggi né in passato (prima della costruzione dell’edificio), le caratteristiche proprie del demanio marittimo, come ad esempio l’esposizione a mareggiate. Di conseguenza, il Tribunale ha stabilito che le somme versate in passato come indennizzo per presunta occupazione abusiva non erano dovute».

Il Comune

Anche il sindaco Ignazio Locci ha commentato la sentenza che ha ritenuto «molto interessante sotto l’aspetto giuridico e rivoluzionaria perché entra nel merito delle funzionalità delle aree rispetto agli usi del mare. Per quanto attiene invece la partita che interessa il Comune siamo fiduciosi che a breve avremo i decreti di sdemanializzazione».

