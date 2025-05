«Demanio, pronti a far valere lo Statuto» 

Fari, vecchie caserme, ville abbandonate: nell’elenco dei quasi 1.400 edifici demaniali in Sardegna ci sono tanti gioielli in cerca di una nuova vita. E di un altro proprietario. Ora su questo fronte la maggioranza accelera. Il nodo è nell’attuazione dell’articolo 14 dello Statuto, quello che stabilisce la “successione” della Regione «nei beni e diritti patrimoniali dello Stato». Una disposizione che in quasi ottant’anni non è mai stata attuata. Con il paradosso delle amministrazioni regionali a Statuto ordinario che nei prossimi mesi beneficeranno di una corsia preferenziale: basterà una Pec per chiedere di acquisire parti del patrimonio immobiliare statale.

Le mosse

L’argomento entrerà in Consiglio regionale mercoledì prossimo, con l’audizione dell’assessore agli Enti Locali in terza commissione (Bilancio): all’ordine del giorno la discussione sul percorso necessario per poter trasformare in realtà la norma statutaria. «Una partita fondamentale per regolare i nostri rapporti con lo Stato e creare una base solida su cui avanzare le nostre pretese», riassume Alessandro Solinas (M5S). Sullo sfondo ci sono anche i cinque immobili (dall’Asinara alla Maddalena passando per Palau e Sassari) che lo Stato vuole dare in gestione ai privati -magari per una valorizzazione a fini turistici -, senza coinvolgere la Regione. «La vertenza non riguarda solo i beni citati nel bando e oggetto di contestazione in questi giorni ma numerosi altri immobili di pregio che, sebbene non in utilizzo, lo Stato non ha trasferito alla Regione, come ad esempio la Reggia Giudicale di Oristano, ex Carcere di piazza Manno, che ha recentemente popolato le cronache e che attualmente si vuole adibire a nuova sede della Prefettura», specifica Solinas, che aggiunge: «Intendiamo dotare finalmente la Regione dell’unico strumento valido per poter pretendere in pieno il riconoscimento della nostra autonomia, non solo su questo punto ma su tanti altri che necessitano dell’azione del governo perché i sardi possano usufruire a pieno degli spazi democratici che è nostro diritto avere».

Il territorio

Ma nell’Isola l’attenzione è alta anche sul demanio militare. In queste ore si parla della proposta di legge, attualmente all’esame della commissione difesa della Camera dei deputati, che modifica il Codice dell’ordinamento militare. Un testo che preoccupa l’assessora regionale all’Ambiente, Rosanna Laconi: «La Sardegna non può continuare a sostenere il peso maggiore di scelte strategiche dello Stato senza un reale confronto istituzionale e senza la necessaria considerazione della propria specificità territoriale e ambientale». Il provvedimento contiene disposizioni «che inciderebbero in modo sproporzionato sul territorio sardo, che da tempo ospita la più alta concentrazione di servitù militari a livello nazionale».

In particolare, la proposta di legge introduce una «clausola di compatibilità» tra le disposizioni regionali in materia ambientale e le esigenze di sicurezza e difesa nazionale, «senza tuttavia chiarire i criteri e le condizioni di applicazione», avverte l’assessora. Insomma, le politiche regionali sulla tutela dell’ambiente rischiano di essere subordinate alle volontà dello Stato maggiore della Difesa. «Non si può accettare», conclude Laconi, «che a un quadro di grave svantaggio strutturale riconosciuto come l’insularità, lo Stato anziché intervenire per mitigarne gli effetti, aggiunga nuove penalizzazioni». I siti militari verrebbero assimilati alle zone industriali dismesse. «Una simile equiparazione comporterebbe, nei fatti, l’adozione di soglie di contaminazione del suolo più elevate».

A proposito: la Giunta ha approvato la delibera per la ripartizione dei contributi statali da destinare ai Comuni su cui le servitù militari gravano maggiormente. La fetta più consistente è per le amministrazioni che gravitano attorno al poligono di Quirra (609mila euro), poi Capo Frasca-Decimomannu (380mila euro), Capo Teulada (289mila euro) e La Maddalena (243mila euro).

RIPRODUZIONE RISERVATA