«Demanio inesistente, istanze ignorate» 

«Il demanio per il Sud Sardegna è inesistente e gli uffici sono immobili, da un anno nessuna concessione: ignorate le istanze di cittadini e imprenditori». Lo urlano a gran voce i sindaci dei due principali comuni dell’arcipelago sulcitano, Ignazio Locci per Sant’Antioco e Stefano Rombi per carloforte, che in un comunicato congiunto fanno le pulci al servizio regionale.

L’analisi

«Il funzionamento del Demanio del Sud Sardegna è vergognoso. Duole utilizzare termini così impietosi per definire l’operato di un ente pubblico ma è altrettanto vero che più di una volta i nostri Comuni - dicono - hanno rivolto per diverse vie appelli (naturalmente inascoltati) all’assessorato regionale degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, al fine di indurlo a prendere atto di una situazione che è il simbolo dell’incancrenimento della burocrazia, sconfinante nell’inattivismo». I sindaci di Carloforte e Sant’Antioco hanno evidenziato che «è ormai un anno che gli uffici del Demanio del Sud Sardegna, non rilasciano alcuna concessione in barba ai principi di sviluppo, alle iniziative imprenditoriali, alle legittime istanze dei cittadini e alle aspettative del Comuni, specie quelli più virtuosi (come i nostri) che dispongono addirittura di un Piano di utilizzo dei litorali (Pul) approvato e in vigore». Comuni ai quali viene di fatto espropriata la facoltà di governare il proprio territorio, privandoli dell’opportunità di favorirne lo sviluppo. «Ci aspettavamo che con il Pul saremmo riusciti a dare gambe a tutta una serie di progetti presentati dagli imprenditori locali, invece non è cambiato nulla: la struttura regionale è praticamente immobile e il Comune, dal canto suo, cerca quotidianamente di rassicurare chi attende dal Demanio regionale risposte in tempi almeno accettabili. Non è assolutamente possibile che ci siano pratiche non trattate e istanze addirittura non pubblicate».

Le differenze

I due sindaci di Carloforte e Sant’Antioco mostrano il link al sito del demanio dove è evidente il fiorire di concessioni al Nord Sardegna. Il nulla più assoluto invece per il Sud Sardegna. Emerge una questione meridionale nostrana per la quale Ignazio Locci e Stefano Rombi hanno deciso di dire basta.«Scandalosa l’ultima delibera della Giunta regionale sulle direttive del demanio - dicono Locci e Rombi - che crea una forte disparità tra i comuni virtuosi con Pul e quelli senza: questi ultimi, paradossalmente, possono fare ciò che vogliono in deroga ad ogni regola. I Comuni devono essere legittimamente messi nelle condizioni di amministrare il proprio territorio in una cornice normativa chiara».