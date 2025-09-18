«Demanio in ritardo, intervenga il ministro» 

Sdemanializzazione: Il Comune di Sant’Antioco attende il via libera dal Ministero e visto l’allungarsi dei tempi il sindaco Ignazio Locci scrive al ministro Salvini: «Ora serve rispetto per il lavoro degli enti locali».

Lungo iter

Dopo anni di lavoro e un lungo iter tecnico amministrativo, la questione della sdemanializzazione delle aree portuali di Sant’Antioco è arrivata a un punto cruciale: il decreto è attualmente alla firma del Ministero delle Infrastrutture, presso la Direzione generale Porti e acque interne, dal 30 giugno scorso. A renderlo noto è lo stesso Ignazio Locci, che ha voluto sollecitare l’attenzione del ministro Salvini su un provvedimento atteso da tempo dalla comunità: «Abbiamo definito tutti gli aspetti tecnici richiesti – ha spiegato Locci – ora il decreto è in attesa di firma. Ho ritenuto opportuno inviare una nota sia alla Direzione generale sia al Gabinetto del Ministro Salvini, affinché venga posta la giusta attenzione su un provvedimento così rilevante».

L’attesa

L’atto, una volta firmato, dovrà tornare all’Agenzia del Demanio nazionale, completando un percorso amministrativo complesso, durato ben otto anni. “Ci abbiamo lavorato otto anni – ha sottolineato il sindaco Locci – e ora ci vuole rispetto per il vuoto istituzionale che spesso gli enti locali si trovano a dover fronteggiare. Abbiamo assolto correttamente a tutte le richieste delle autorità competenti, adesso aspettiamo che anche gli altri facciano la loro parte». Il processo di sdemanializzazione, atteso con grande interesse dalla cittadinanza e dagli operatori economici locali, rappresenta un passaggio fondamentale per restituire al Comune la piena operatività su aree strategiche per lo sviluppo urbano, portuale e turistico dell’isola. «Non è solo una questione amministrativa – ha concluso il sindaco – ma di visione e di futuro. Questa operazione consentirà a Sant’Antioco di pianificare in autonomia il proprio sviluppo, valorizzando il territorio e creando nuove opportunità. Abbiamo bisogno che le istituzioni centrali capiscano l’importanza di questo passaggio». Ora, la comunità attende con fiducia il completamento dell’iter e l’auspicata firma da parte del Ministero, nella speranza che l’impegno profuso in questi anni trovi finalmente il giusto riconoscimento. La vicenda infatti coinvolge non solo il Comune di Sant’Antioco per le aree pubbliche ma anche decine di cittadini che vedono le loro abitazioni tassate da anni per alcuni metri di terreno che ricadono sulle pertinenze demaniali.

