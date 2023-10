Delusione Tharros: in casa solo un punto 

Un pareggio e una sconfitta. Questo è il (magro) bilancio delle due squadre sarde impegnate nella quinta giornata di Serie C femminile.

Sfuma il successo per la Tharros contro le milanesi dell’Accademia Calcio Vittuone. Le biancorosse non vanno oltre l’1-1 interno, maturato nel primo tempo. Il gol di Rattu sigla il primo pareggio stagionale e consente alle biancorosse di raggiungere quota quattro in classifica, ma con la gara da recuperare con il Monterosso.

Dopo i due ko esterni contro Spezia (3-1) e Moncalieri (2-0) e la vittoria nel derby, arriva un pari che sa di occasione mancata. Avvio da incubo invece per il Caprera che, nel testa-coda contro la capolista Orobica di Bergamo, subisce un altro pesante ko (per 9-0) e rimane inchiodata a fondo classifica con zero punti. La squadra biancoverde deve però recuperare la partita con la Azalee Solbiatese in programma il prossimo 1° novembre.

Derby alla Tharros

Intanto mercoledì si è disputato il derby (inedito) proprio tra le due neopromosse, recupero della prima giornata di campionato. A Oristano la Tharros si è imposta con un rotondo 6-0, in una gara dominata dalle ragazze biancorosse, che non hanno fatto sconti a un Caprera in grande difficoltà e con una rosa ridotta a quattordici giocatrici. A segno Mattana, capitan Casula e Serra nel primo tempo, poi nella ripresa va ancora in rete la Mattana (per due volte) e ancora Serra per la doppietta personale. «Nelle prime due partite abbiamo affrontato due squadre che lotteranno per la promozione, ma abbiamo giocato alla pari. Purtroppo le lunghe trasferte ci penalizzano. Il nostro obiettivo è la salvezza, poi vedremo», dice l’allenatore della Tharros Luca Suella che precisa: «Abbiamo una squadra molto giovane ma possiamo fare bene in questo torneo difficile, con squadre di categoria. Sono contento di far parte di questa società che non ci fa mancare niente».

Nel turno di domenica prossima la Tharros volerà a Firenze per continuare la striscia positiva contro le rossoblù della Rinascita Doccia mentre il Caprera riceve le genovesi dell’Angelo Baiardo, alla ricerca dei primi punti stagionali, dopo un avvio da incubo, con due sconfitte pesanti su quattro gare disputate. Angelo Cossu, tecnico del Caprera, analizza il momento della sua squadra: «Non possiamo essere soddisfatti. Purtroppo siamo rimaneggiati per via degli infortuni. Con la società stiamo lavorando per ampliare la rosa, ma il campionato è lungo e siamo fiduciosi. Lotteremo per la salvezza».

