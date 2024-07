Delusione Paolini Bene l’Italvolley: è già ai quarti 

La mattinata azzurra ieri a Parigi 2024 è stata segnata dal gran caldo e dalla eliminazione del veterano (54 anni, 8 edizioni dei Giochi) di Giovanni Pellielo nel Trap, così come Mauro De Filippis, entrambi fuori dalla finale a sei. Doppio successo, invece, per la pallavolo italiana, sia nell'indoor che nel beach. Per il sestetto allenato da Fefé De Giorgi, sotto gli occhi del cantante Marco Mengoni, è stato tutto facile contro l'Egitto. Dopo il 3-1 al Brasile, nella seconda giornata del girone B hanno sconfitto gli africani 3-0 (25-15, 25-16, 25-20) e sabato alle 17 affronteranno la Polonia per chiudere al primo posto, anche se la qualificazione ai quarti è già sicura. Sotto la Torre Eiffel e il sole della prima canicola, vera, francese, nel beach le azzurre Valentina Gottardi e Marta Menegatti hanno invece battuto le atlete egiziane 2-0 (21-16, 21-10): Marwa Abdelhady e Doaa Elghobashy Marwa che hanno sfidato i 35 gradi e l'afa cittadina velate, con maglia a maniche lunghe rossa e pantaloni neri fino alle caviglie.

Dal judo continuano ad arrivare notizie poco felici: Antonio Esposito (categoria - 81kg), primo azzurro ad arrivare in semifinale, ha perso prima dal campione olimpico giapponese Takanori Nagase, poi la “finalina” dal tagiko Somon Makhmadbekov per ippon.

Delusione pesantissima dal tennis. Jasmine Paolini è stata battuta nel singolare femminile al terzo turno dalla slovacca Anna Karolina Schmiedlova in tre set, 5-7, 6-3, 5-7. La toscana, apparsa stanca non ha sfuttato il turno di servizio sul 5-4 al terzo. Poi, però, si è riscattata in doppio con Sara Errani, battendo al match tie-break le francese Garcia-Parry: 5-7, 6-3, 10-8. Bravissimo Lorenzo Musetti che ha eliminato l’argentino Mariano Navone (7-6, 6-3) ed è atteso da Taylor Fritz (Usa).

Nella canoa slalom, terzo tempo e qualificazione alla semifinale del K1 per il bresciano Giovanni de Gennaro. In semifinale, ma con il 18° posto, anche Marta Bertoncelli sul C1.

