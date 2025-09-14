VaiOnline
Atletica.
15 settembre 2025 alle 00:25

DELUSIONE Jacobs: Non so se continuo 

Tokyo. L’esclusione dalla finale brucia: «Devo prendermi un po' di tempo per capire se ne vale la pena di continuare a soffrire. So che non sono quello da 10”16 però in questo momento questo sto correndo», dice a caldo Marcell Jacobs, subito dopo dopo l'esclusione dalla finale nei 100 metri ai Mondiali di atletica di Tokyo. Per entrare tra i migliori otto non c’erano alternative: bisognava correre sotto i 10”, come quattro anni fa, quando lo stesso rettileno gli diede oro olimpico e record europeo (9”80).

«La stagione è stata quella che è stata», prosegue. «L'anno scorso era andato vicino al personale (9”85, ndr ). Mi ero fatto una promessa: dopo una stagione difficile avrei pensato bene al futuro», spiega Jacobs alla Rai. «Voglio mettermi in gioco. So che l'anno prossimo è un anno più tranquillo con gli Europei però non lo so. Sinceramente è difficile continuare a rincorrere le stagioni e gli infortuni», continua il bresciano. «Il tempo di 10”16 non lo facevo neanche quando facevo salto in lungo», prosegue. «Sapevo che questa è stata una stagione complicata ma tornare nello stadio che mi ha regalato la giornata più bella della mia vita...».

