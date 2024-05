delusione feroce per il Latte dolce 

Sassari. L’illusione di una salvezza diretta è durata solo 24 ore per il Latte Dolce. Il colpaccio sul campo del Flaminia non è bastato a evitare i playout. L’Atletico Uri è riuscito a conquistare un punto a Ostia Mare lasciando il tredicesimo posto alla squadra sassarese (l’Uri è in vantaggio negli scontri diretti), che dovrà affrontare nello spareggio per confermare la categoria la Nuova Florida Calcio. Le gare inizieranno già domenica.

Il Latte Dolce deve affrontare una coda stagionale per mantenere quella Serie D riconquistata appena un anno fa. Se non altro la formazione allenata da Antonio Marinu ha la migliore posizione tra quelle impegnate nei playout. Significa che tra sei giorni la partita secca si giocherà a Sassari. L’altro vantaggio è che qualora il risultato fosse in parità anche dopo i due tempi supplementari, il Latte Dolce festeggerà la salvezza proprio in quanto squadra meglio piazzata.

Le due contendenti si sono affrontate appena due turni fa, sabato 27 aprile. La gara è terminata 2-2, con Cabeccia e compagni bravi a rimontare dallo 0-2 subito nei primi sette minuti. All’andata invece era finita 3-2 per i laziali. In ogni caso i precedenti della stagione regolare non contano più. Gli spareggi sono un discorso a parte e se non altro proprio nelle ultime due giornate del campionato il Latte Dolce ha ripreso a far gol sbloccando un attacco che è stato uno dei meno prolifici del girone G.

