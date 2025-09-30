VaiOnline
Basket serie B interreg.
01 ottobre 2025 alle 00:32

Delusione Esperia Sennori paga la poca esperienza 

Due sconfitte dal sapore diverso. Confelici Cagliari e Klass Sennori non hanno raccolto punti al debutto in Serie B Interregionale, sconfitte rispettivamente da Antoniana e Marigliano. E se i romangini possono comunque essere parzialmente soddisfatti per una prestazione di buon livello, macchiata solo da qualche peccato di inesperienza, lo stesso non possono dire i cagliaritani, sconfitti con ampio margine (-21) contro una squadra non certo accreditata per la lotta al vertice.

Qui Esperia
«La prima di campionato è sempre un’incognita», evidenzia l’ala-pivot esperina Ivan Morgillo, «sabato abbiamo dovuto fare i conti con diverse insidie, come l’impegno esterno e la scarsa conoscenza degli avversari. Si poteva anche perdere, insomma, ma non in quel modo e con quello scarto. Nel secondo tempo siamo stati pressoché inermi. Dobbiamo capire che questo è un campionato che non perdona aspetta nessuno. E non vale l’alibi dell’assenza di Giordano: dobbiamo fare meglio. Il turno di riposo ci aiuterà per farci trovare pronti per il debutto interno, tra due sabati, contro Benevento».
Qui Sennori

Lo stop di Sorso contro Marigliano (84-78) è stato più semplice da digerire. I “Tauri” se la sono giocata punto a punto, incespicando solo nel finale di terzo quarto: «La partita poteva essere anche alla nostra portata», afferma coach Gabriele Piras, «abbiamo pagato l’inesperienza. Ma possiamo essere competitivi, a patto di tenere sempre alta l’intensità».

