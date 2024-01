Delusione Dinamo Cade in Francia e viene eliminata 

Cholet 93

Dinamo Sassari 77

Cholet Basket : De Sousa 10 (2/4, 2/2, 1 r.), Ayayi 4 (1/2, 0/2, 8 r.), Randall II 24 (3/6, 6/13, 2 r.), Sako 7 (3/6, 9 r.), Tillie 3 (1/1 da tre, 3 r.), Nzekwesi 10 (4/7, 4 r.), Goudou-Sinha 10 (1/2, 2/5, 1 r.), L'Etang 3 (1/1 da tre), Salaun 15 (6/7, 1/4, 7 r.), Campbell 7 (1/2, 1/5, 2 r.), Ekissi ne. Allenatore Vila.

Dinamo Sassari : Cappelletti 7 (2/3, 1/1), Gandini ne, Treier ne, Tyree 17 (3/9, 3/6, 2 r.), Kruslin 12 (1/2, 3/7, 4 r.), Raspino ne, Gentile 4 (1/1, 0/2, 3 r.), Diop 10 (3/6, 4 r.), Gombauld 4 (2/4, 1 r.), McKinnie 6 (3/3, 2 r.), Jefferson 8 (1/3, 2/4, 2 r.), Charalampopoulos 9 (2/5, 1/4, 5 r.). Allenatore Bucchi.

Arbitri : Aunkrogers (Let), Vulic (Cro) e Baki (Tur).

Parziali : 20-15; 48-39; 68-57.

Note : u sciti per falli Ayayi al 36’ (79-71) e Diop al 39’44” (91-77). Tiri liberi Cholet 9/16; Sassari 11/16. Percentuali di tiro: Cholet 35/69 (14/33 da tre, ro 12 rd 26); Sassari 28/60 (10/24 da tre, ro 7 rd 23).

Fuori dalla Champions. Dopo aver lottato alla pari solo un quarto d’ora. Cholet si fa bella e vince davanti ai suoi tifosi 93-77. La Dinamo sembra sgraziata rispetto a quella straripante di gara uno in Francia (+21) e combattiva, anche se non brillante, di gara due al PalaSerradimigni (-4), dove ha sprecato il match ball. Per Cholet è il terzo scalpo italiano dopo Brindisi e Varese. Per Sassari è la conferma che il doppio impegno è troppo oneroso da un punto di vista fisico e mentale, la squadra per vincere ha bisogno di esprimersi almeno al 90-95 per cento del proprio limitato potenziale. Ora testa e gambe saranno rivolte solo al campionato, dove i playoff scudetto sono l’unico traguardo capace di illuminare la stagione.

Cronaca

Nel primo tempo Randall II segna anche da 8 metri (16 punti a metà gara) ma tutto sommato la sfida dall’arco finisce quasi in parità. Dove la Dinamo manca clamorosamente è a rimbalzo: a metà gara nessuno dei biancoblù ne ha presi più di due, lo spento Diop e il più vivace Gombauld (ma solo nel primo quarto) ne hanno catturato uno a testa e il saldo è -6. Nell’alternanza di break il Banco fa 10-0 sia nel primo sia nel secondo quarto, ma nel finale delle due frazioni Cholet va via con sicurezza, tanto da andare al riposo saldamente in testa: 48-39.

Al rientro dopo l’intervallo Kruslin e Charalampopoulos illudono (-4) perché non è solo Randall II a fare canestro da fuori ma anche De Sousa: 61-49 al 25’. I lampi in attacco sono isolati e difensivamente il Banco non trova mai la mossa per invertire l’inerzia della gara e della qualificazione al Round of 16.

RIPRODUZIONE RISERVATA