Delusione azzurra a Madonna di Campiglio 

Madonna di campiglio. Clement Noel ha vinto lo slalom speciale notturno di Coppa del mondo di Madonna di Campiglio, la leggendaria 3Tre. Il francese, terzo dopo la prima discesa con un ritardo di 0”23 dal leader, ha concluso nel tempo complessivo di 1’43”05 e si è imposto sul giovane talento finlandese Eduard Hallberg, sconfitto per 14 centesimi dopo essere stato al comando a metà gara. Terzo l'altro francese Paco Rassat a 37 centesimi, con una prodigiosa rimonta nella seconda discesa (miglior tempo), dopo il 16° posto della prima. Quarto il basiliano Luca Pinheiro, quinto il primo dei favoriti norvegesi, Eirik Solberg. La seconda manche, a tracciatura austriaca e assolutamente aritmica, ha creato problemi a tantissimi atleti: nove dei migliori trenta non hanno concluso la gara.

Delusione in casa azzurra. Il migliore è stato lombardo Tommaso Sala che ha recuperato 4 posizioni ma ha chiuso al 19° posto (a 2”54 dal vincitore) e l'altoatesino Matteo Canins ha chiuso 21° in 1’46”69, strappando i primi punti in Coppa del Mondo. Fuori nella prima manche l’atteso Alex Vinatzer.

La Coppa si sposta ora in Svizzera, sulle Alpi bernesi di Adelboden, dove sabato prossimo è in programma il classico e difficilissimo gigante seguito domenica da uno speciale.

