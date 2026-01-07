VaiOnline
Sci.
08 gennaio 2026 alle 00:23

Delusione azzurra a Madonna di Campiglio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Madonna di campiglio. Clement Noel ha vinto lo slalom speciale notturno di Coppa del mondo di Madonna di Campiglio, la leggendaria 3Tre. Il francese, terzo dopo la prima discesa con un ritardo di 0”23 dal leader, ha concluso nel tempo complessivo di 1’43”05 e si è imposto sul giovane talento finlandese Eduard Hallberg, sconfitto per 14 centesimi dopo essere stato al comando a metà gara. Terzo l'altro francese Paco Rassat a 37 centesimi, con una prodigiosa rimonta nella seconda discesa (miglior tempo), dopo il 16° posto della prima. Quarto il basiliano Luca Pinheiro, quinto il primo dei favoriti norvegesi, Eirik Solberg. La seconda manche, a tracciatura austriaca e assolutamente aritmica, ha creato problemi a tantissimi atleti: nove dei migliori trenta non hanno concluso la gara.

Delusione in casa azzurra. Il migliore è stato lombardo Tommaso Sala che ha recuperato 4 posizioni ma ha chiuso al 19° posto (a 2”54 dal vincitore) e l'altoatesino Matteo Canins ha chiuso 21° in 1’46”69, strappando i primi punti in Coppa del Mondo. Fuori nella prima manche l’atteso Alex Vinatzer.

La Coppa si sposta ora in Svizzera, sulle Alpi bernesi di Adelboden, dove sabato prossimo è in programma il classico e difficilissimo gigante seguito domenica da uno speciale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Vento gelido dal nord, ecco l’inverno Nel weekend nuova perturbazione

Oggi temperature in salita, ma sono attese nuove nevicate 
Luca Mascia
Lotteria Italia

Jerzu può brindare al superfortunato da 1,5 milioni di euro

Nel borgo del vino caccia al vincitore «Un evento che strappa un sorriso» 
Roberto Secci
Il piano tra Nulvi e Ploaghe, la decisione del Consiglio di Stato

Super pale a Saccargia, il silenzio della Regione apre la strada al progetto

Ventisette torri alte 150 metri al posto di quelle attuali (più basse) 
E. Fr.
la strage di capodanno

L’Italia piange i cinque ragazzi

Ieri i funerali. Il papà di Chiara alla premier: «Niente omissioni» 
Bologna

L’assassino non doveva essere in Italia

Capotreno ucciso: a carico del 36enne croato un provvedimento di allontanamento 