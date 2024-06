Delusi e stanchissimi sia Corda che Sanna scelgono il silenzio 

Bocche cucite e tanta amarezza negli uffici elettorali dei due candidati usciti sconfitti dal primo round della corsa per il sindaco di Monserrato. Delusione doppia perché entrambi sono andati davvero vicini ad afferrare la carta del ballottaggio contro il sindaco uscente Tomaso Locci, carta che si è invece aggiudicata – esattamente come 5 anni fa – Valentina Picciau.

Corda

Alberto Corda - medico sostenuto da una coalizione di centrodestra formata da Riformatori, Fratelli d'Italia, Monserrato in Movimento, Alleanza Sardegna e Civitas – per il momento fa dire che preferisce non rilasciare dichiarazioni, probabilmente per analizzare meglio il voto a bocce ferme. Nel suo quartier generale però regna l'amarezza per un risultato negativo che quasi nessuno dei suoi sostenitori, e neanche lui stesso, si aspettava. In molti nella sua coalizione hanno sempre creduto seriamente, fin dall'inizio della campagna elettorale, se non proprio a una vittoria, quantomeno di potersela giocare in un ballottaggio. «Le sensazioni erano molto positive», si lascia sfuggire un sostenitore.

Sanna

Stesso umore e nessun commento anche da parte di Efisio Sanna, ingegnere di 67 anni con un passato da consigliere sia in Comune che in Provincia, che era appoggiato da una coalizione formata da Pd e le due civiche Adesso Sardegna e Cultura è Libertà. «Sono convinto di poter sperare per il meglio», aveva detto domenica subito dopo il voto a urne ancora aperte. Ma qualcosa evidentemente non ha funzionato.

Speranze svanite

Oggi probabilmente parleranno entrambi, con maggiore chiarezza e dati consolidati. Di certo c’è che per un attimo sia Sanna che Corda ci hanno creduto: mano a mano che nelle sedi elettorali arrivavano i dati dalle varie sezioni, molto altalenanti, un barlume di speranza di andare al ballottaggio si intravedeva nei volti di ognuno di loro. I numeri, infatti, per un po' hanno fatto ben sperare e tra i sostenitori di Sanna e Corda si stava cominciando a pensare al ballottaggio. Oltre alla delusione ieri a fine serata c’era anche molta stanchezza e poca - anzi, nessuna - voglia di parlare.

E dovranno attendere altre due settimane i candidati consiglieri: solo dopo il voto di domenica 23 e lunedì 24 giugno si saprà infatti chi tra loro troverà con sicurezza (anche se alcuni sono già certi) un posto nell'aula di piazza Maria Vergine.

RIPRODUZIONE RISERVATA