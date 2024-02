«Delusi dal risultato Senza i parcheggi sarà un problema» 

Il nuovo viale Trieste appena riqualificato, che martedì prossimi si prepara a riaprire anche al traffico, polarizza gli schieramenti tra chi è contrario, residenti e commercianti che vivono il disagio della mancanza di parcheggi, e chi invece, cagliaritani che in viale Trieste non vivono né lavorano, vede nella nuova disciplina un passo importante verso una città più sostenibile ambientalmente. «È da un anno che stiamo penando», dice Italo Sulliotti, titolare dell’omonima storica rivendita di vini, dolci e liquori. «Il lavoro, alla fine, non è quello che ci saremmo aspettati. Niente da dire all’impresa, anzi. Ma il progetto è una grossa delusione», aggiunge. Sotto accusa, come noto, la decisione di togliere i parcheggi che prima della riqualificazione garantivano alle attività commerciali un normale afflusso di clienti e ai residenti di non “impazzire” per trovare un posto al rientro nelle proprie case. «Così, senza parcheggi, viale Trieste è un problema», rincara il titolare di Verdeacqua. «Abbiamo anche chiesto di poter utilizzare, magari a tempo, per esempio in via Tavolara, o quelli della Regione, ma niente». «Ho sollecitato la Regione affinché si trovasse una soluzione per utilizzare i parcheggi degli assessorati negli orari di chiusura degli uffici e nei fine settimana», risponde l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. ( ma. mad. )

