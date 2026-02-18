VaiOnline
La giornata.
19 febbraio 2026 alle 00:46

Deludono le biatlete: 11° posto 

La Francia ha stravinto la staffetta di biathlon femminile dei Giochi Milano Cortina ad Anterselva. Il quartetto transalpino ha distanziato la Svezia (vice campione olimpica) di 51” e la Norvegia di 1’07”. Male le azzurre - Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Lisa Vittozzi - partite tra le favorite e arrivate undicesime, con una prestazione al poligono nettamente sotto le aspettative. Il quartetto francese ha vinto davanti alla Norvegia (a 9”8) e alla Svezia (a 57”5) anche la gara maschile: male gli azzurri, che hanno chiuso al 14° posto.

Brividi dal curling

Nel curling, l'Italia maschile perde la sfida col Canada, 3-8, dopo essere stata in vantaggio 3-0. Joel Retornaz e compagni al momento sono quarti a parità di vittorie con Norvegia e Stati Uniti, dietro la Gran Bretagna e devono vincere con l’imbattuta Svizzera alle 9.05 per sperare nella semifinale che si disputerà alle 19.05. Per le donne, invece contro il Canada una gara di grande orgoglio: sotto 7-2, Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli hanno costretto le migliori al mondo all’extra end, cedendo per pochi centimetri: 8-7. Oggi alle 14.05 match di congedo con la Gran Bretagna.

Da tutti i campi

Nel pattinaggio di velocità, a Rho, l’Italia cerca ancora gloria nei 1500 metri uomini alle 16.30 con Daniele Di Stefano. Diciottesima dopo il programma corto, Lara Naki Gutmann dalle 19 la rimonta nel libero singolo femminile del pattinaggio di figura, sul ghiaccio di Assago.

Sulla neve, invece, Samuel Costa, Aaron Kostner sono impegnati dalle 9 nel salto e nel team sprint 2x7,5 km di sci di fondo della combinata nordica in cui non siamo favoriti.

Sulla pista da bob oggi proseguiranno le discese di allenamento per le specialità del “2” femminile e del “4” maschile.

